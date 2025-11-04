Es una de las grandes promesas del fútbol, jugó el Mundial Sub 20 y ahora su club le puso precio - Chilevisión

Gilberto Mora es uno de los jugadores que más ha llamado la atención a nivel internacional este 2025, siendo considerado una de las grandes promesas en el mundo.

Con solamente 17 años, el volante se ganó un espacio en el Xolos de Tijuana y en la Selección de México, llegando a ser titular en el equipo adulto que se quedó con la Copa Oro hace algunos meses.

Su gran desempeño en los diferentes torneos y en el reciente Mundial Sub 20, donde su escuadra alcanzó los cuartos de final, lo pusieron en la órbita de grandes clubes.

Xolos de Tijuana le pone precio a Gilberto Mora

Para poder quedarse con su talento, los elencos europeos deberán sacar la billetera tras el importante monto que le puso su institución.

De acuerdo a lo informado por TUDN, la dirigencia de La Jauría espera recibir al menos 30 millones de dólares por una eventual transferencia de Mora.

Los directivos estarían dispuestos a escuchar ofertas por el mediocampista nacido el 2008, aunque solamente por dicho monto que equivale a una parte de su pase.

Si bien se habla de que el joven jugador está en la mira de poderosos europeos, entre los que estaría el Real Madrid y el Manchester United, ninguno de ellos habría presentado una oferta concreta.

El volante está considerado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026, donde el cuadro azteca apuesta a realizar un buen certamen al ser uno de los anfitriones.