Es una de las grandes promesas del fútbol, jugó el Mundial Sub 20 y ahora su club le puso precio - Chilevisión

El joven de 17 años está en la mira de varios poderosos de Europa, lo que llevó a la dirigencia de su actual equipo a colocarle un alto valor.
Martes 4 de noviembre de 2025 | 13:08
Gilberto Mora es uno de los jugadores que más ha llamado la atención a nivel internacional este 2025, siendo considerado una de las grandes promesas en el mundo.
Con solamente 17 años, el volante se ganó un espacio en el Xolos de Tijuana y en la Selección de México, llegando a ser titular en el equipo adulto que se quedó con la Copa Oro hace algunos meses.
Su gran desempeño en los diferentes torneos y en el reciente Mundial Sub 20, donde su escuadra alcanzó los cuartos de final, lo pusieron en la órbita de grandes clubes.
Para poder quedarse con su talento, los elencos europeos deberán sacar la billetera tras el importante monto que le puso su institución.
De acuerdo a lo informado por TUDN, la dirigencia de La Jauría espera recibir al menos 30 millones de dólares por una eventual transferencia de Mora.
Los directivos estarían dispuestos a escuchar ofertas por el mediocampista nacido el 2008, aunque solamente por dicho monto que equivale a una parte de su pase.
Si bien se habla de que el joven jugador está en la mira de poderosos europeos, entre los que estaría el Real Madrid y el Manchester United, ninguno de ellos habría presentado una oferta concreta.
El volante está considerado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026, donde el cuadro azteca apuesta a realizar un buen certamen al ser uno de los anfitriones.