Además de goleador histórico: El otro llamativo récord que Lionel Messi rompió en los Mundiales

La Pulga falló un penal en el partido frente a Austria, alcanzando un inédito registro en todas las citas planetarias.

Lionel Messi tuvo otra gran actuación en el Mundial y este lunes volvió a marcar, anotando un doblete en la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria por la fecha 2° del Grupo J.

La Pulga convirtió 18 tantos y se consolidó como el máximo goleador en la historia de las citas planetarias, dejando atrás al alemán Miroslav Klose que se quedó con 16.

Además de esta marca, el trasandino alcanzó un llamativo registro al errar un penal en el comienzo del choque disputado en Dallas.





Messi rompe récord de penales fallados en Mundiales

En concreto, el rosarino es ahora el futbolista con más lanzamientos errados desde los 12 pasos en estos certámenes con 3 fallos.

Sus desaciertos fueron el 2018 contra Islandia (1-1), 2022 con Polonia (victoria 2-0) y el de esta jornada frente a los europeos.

A esto se puede sumar el recordado tiro por arriba del travesaño en la final de la Copa América Centenario 2016, donde La Roja se impuso en otra histórica victoria.

Pese a esto, el capitán de Argentina sigue viviendo agradables momentos con su selección.