Argentina vs Austria | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con dos goles de un intratable Lionel Messi, Argentina legó a su segundo triunfo en el Mundial y sigue soñando con alcanzar la cuarta estrella.

Argentina obtuvo su segundo triunfo en la fase de grupos del Mundial 2026, derrotando 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi.

El rosarino se lució con una gran definición cerca del cierre del primer tiempo, levantándose luego de errar un polémico penal cobrado a instancias del VAR.

Gracias a esto, La Albiceleste festejó un hito de su capitán al convertirse en goleador histórico de las citas planetarias y sigue soñando con la cuarta estrella.