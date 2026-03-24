U. de Chile vs Unión La Calera: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Universidad de Chile recibe a La Calera en su segundo partido por la Copa de la Liga, partido que marca el debut de Fernando Gago en la banca azul.

Universidad de Chile disputa un nuevo partido por la Copa de la Liga, choocando este martes contra Unión La Calera por la fecha 2° del Grupo D.

Tras el empate 2-2 frente a La Serena en el estreno, Los Azules van por su primer triunfo en un encuentro marcado por el debut del entrenador Fernando Gago.

El argentino, ex estratega de Boca y Racing, asumió la semana pasada y afronta su primer desafío en el cuadro laico.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs La Calera?

El partido de Universidad de Chile ante Unión La Calera, válido por la fecha 2° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y La Calera por la Copa de la Liga

El compromiso del Romántico Viajero contra Los Cementeros comienza a las 18:00 horas de Chile de este martes 24 de marzo, disputándose en el Estadio Nacional.

El árbitro designado para este cotejo fue Claudio Díaz, mientras que Mario Salvo está a cargo del VAR.