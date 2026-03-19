Contra Boca y un brasileño: El durísimo grupo de la UC en la Copa Libertadores

Los Cruzados irán contra dos poderosos del continente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que la localía en el Claro Arena se transforma en un factor clave.

Universidad Católica tiene a sus rivales confirmados para la fase de grupos de Copa Libertadores. Los Cruzados tendrán como gran oponente nada menos que a Boca Juniors.

El Xeneize regresa a la fase de grupos del torneo tras tres años y apuestan a llegar a instancias finales, lo que asoma como un complejo escenario para La Franja.

Pero eso no es todo, el elenco estudiantil deberá ir a Belo Horizonte para enfrentarse a Cruzeiro, por lo que comenzarían como favoritos para meterse en la siguiente ronda.





La zona es completada por Barcelona de Guayaquil, quienes llegan desde la fase previa al superar a Argentinos Juniors y Botafogo.

En este panorama, la localía en el Claro Arena asoma como un factor fundamental para la UC, además de intentar rescatar puntos de visitante.

Grupo de Universidad Católica en Copa Libertadores

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Guayaquil

¿Cuándo debuta la UC en la Copa Libertadores?

El estreno de Universidad Católica en la Copa Libertadores será la semana del 7 de abril.