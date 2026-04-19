Colo Colo vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

El cuadro Popular regresa a su estadio a celebrar el aniversario n° 101 del Club Deportivo Colo Colo, en una jornada clave para asegurarse el primer lugar en la tabla de posiciones.

Este domingo Colo Colo regresa al corazón de su club para enfrentarse a Palestino en la fecha 10° de la Liga de Primera 2026.

El Cacique buscará marcar la jornada con nuevos tres puntos para regresar a lo más alto de la tabla de posiciones, justo en el día de su aniversario n° 101, luego de ser superado por Deportes Limache y su 3-0 contra la U. de Concepción.





Por su parte, el Tino Tino intentará dejar atrás su reciente derrota en la Conmebol Sudamericana contra Montevideo City Torque, esta vez en un torneo nacioanal.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Palestino?

El partido de Los Albos contra los Árabes, válido por la fecha 10° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, HBO MAX emitirá este esperado choque de manera online, plataforma de streaming a la que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre D. Concepción y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso de Colo Colo vs Palestino inicia a las 18:30 horas de Chile de este domingo 19 de abril.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Monumental en la comuna de Macul.