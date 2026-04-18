A horas del aniversario de Colo Colo: Encuentran cientos de fuegos artificiales dentro del Estadio Monumental

Desde el Club dieron a conocer que en horas de la madrugada un grupo de sujetos ingresó al recinto deportivo para ocultar la mercancía prohibida en un los baños del sector Lautaro.

El jefe de seguridad del Club Deportivo Colo Colo denunció la presencia de una gran cantidad de pirotécnia al interior de los baños del Estadio Monumental, en Macul, a días de que el Cacique se enfrente a Palestino en la Liga de Primera.

Ante esto, personal de Carabineros realizó un operativo en el centro deportivo recolectando 694 fuegos artificiales entre diferentes tipos de bengalas y petardos, situación que llega a horas del aniversario 101 del equipo.

Operativo al interior del Monumental

Según constató el jefe de seguridad, de acuerdo indicó Radio Biobio, “al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto observaron que durante el transcurso de la madrugada cinco hombres accedieron al recinto“, detalló.





Sobre estos desconocidos que ingresaron ilegalmente al Monumental, agregó que se dirigieron hasta los baños del sector Lautaro, donde finalmente se encontró la mercancía no autorizada.

De acuerdo con el detalle de la incautación, se encontró: 71 fuegos artificiales tubo color café de 30 centímetros de largo, 50 bengalas marca Pow color negro, 4 bengalas color rojo sin marca y una bengala color naranja sin marca.

Además, encontraron 50 fuegos de artificio color rosado, 480 petardos punta verde sin marca, 24 bengalas marca Sao Joao, dos tortas de pirotecnia de fabricación artesanal y 12 bengalas de luz marca Cienfuegos.





Respuesta de Colo Colo ante el hallazgo

“En relación con el procedimiento policial realizado hoy en el Estadio Monumental, informamos que este respondió a la denuncia realizada por el club ante las autoridades correspondientes, luego del hallazgo de elementos prohubidos dentro del recinto deportivo”, partió indicando el Club en un comunicado de prensa.

En esa línea, explicaron que esta medida fue tomada en el marco de “la realización del espectáculo en el marco de un ambiete seguro y amigable”.