Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Vélez vs Racing - Chilevisión

Los cuartos de final de la Copa Libertadores regalan una llave 100% argentina, con Vélez Sarsfield recibiendo este martes a Racing.

El Fortín de Claudio Baeza y Diego Valdés busca hacerse fuerte frente a La Academia, quienes cuentan con el arquero Gabriel Arias.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de eliminar al Fortaleza de Brasil, mientras que el caudro de Avellaneda hizo lo propio con Peñarol.

