Racing vs Vélez: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Racing de Gabriel Arias quiere sentenciar la serie ante Vélez de Claudio Baeza y Diego Valdés, buscando un cupo en las semifinales de la Copa Libertadores.
Martes 23 de septiembre de 2025 | 15:33
Racing recibe este martes a Vélez Sarsfield en un partido crucial por la Copa Libertadores, dando comienzo a los encuentros de revancha por los cuartos de final.
La Academia de Gabriel Arias asoma como favorita a avanzar de ronda tras ganar 1-0 en la ida, la que estuvo repleta de polémicas con varias intervenciones del VAR incluidas.
Pese a esto, el Fortín de Claudio Baeza y Diego Valdés apuesta a imponerse en la vuelta y conseguir un histórico paso a las semifinales del torneo.
El partido de Racing ante Vélez será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el primer duelo jugado la semana pasada.
Además de la TV abierta, la revancha de cuartos de final de la Libertadores la podrás ver online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cruce de equipos argentinos, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del conjunto Blanquiceleste contra los de Liniers inicia a las 19:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Cilindro de Avellaneda.