Racing vs Vélez: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Racing recibe este martes a Vélez Sarsfield en un partido crucial por la Copa Libertadores, dando comienzo a los encuentros de revancha por los cuartos de final.

La Academia de Gabriel Arias asoma como favorita a avanzar de ronda tras ganar 1-0 en la ida, la que estuvo repleta de polémicas con varias intervenciones del VAR incluidas.

Pese a esto, el Fortín de Claudio Baeza y Diego Valdés apuesta a imponerse en la vuelta y conseguir un histórico paso a las semifinales del torneo.

Racing vs Vélez por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Racing ante Vélez será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el primer duelo jugado la semana pasada.

Además de la TV abierta, la revancha de cuartos de final de la Libertadores la podrás ver online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Racing vs Vélez GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cruce de equipos argentinos, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Racing vs Vélez?

El compromiso del conjunto Blanquiceleste contra los de Liniers inicia a las 19:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Cilindro de Avellaneda.