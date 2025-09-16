 Vélez vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Vélez vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido

El elenco Avellaneda se impuso como visitante y quedó muy bien posicionado de cara a la revancha.

Martes 16 de septiembre de 2025 | 21:07

Racing dio el golpe como visitante y venció 1-0 a Vélez Sarsfield, partido que dio inicio a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El solitario gol de Adrián "Maravilla" Martínez dejó muy bien posicionado a La Academia, que ahora se ilusiona con estar entre los cuatro mejores del torneo.

El duelo de este martes estuvo marcado por una serie de polémicas, entre los que está un gol invalidada al Fortín que no subió al marcador debido a que la pelota traspasó la línea de meta.

El partido de vuelta se jugará el próximo 25 de septiembre.

