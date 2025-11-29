Palmeiras vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS final Copa Libertadores - Chilevisión

Las escuadras brasileñas lucharán por coronarse como flamantes campeones de la Copa Libertadores esta tarde. La final se podrá seguir en vivo a través de las plataformas de Chilevisión.
Sábado 29 de noviembre de 2025 | 12:00
Hoy sábado se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores 2025, la cual tendrá como contendientes a Palmeiras y Flamengo en un partido único a disputarse en Lima.
Ambos equipos llegan a buscar la Gloria Eterna tras enfrentar semifinales complicadas, el Verdao remontó tres goles en su contra, mientras que el Mengao de Erick Pulgar tuvo una llave apretada frente a Racing Club.
La transmisión del importante encuentro se podrá seguir en vivo a través de Chilevisión.
La final correspondiente a la sexagésima sexta edición de la Copa Libertadores, será transmitida por las diferentes señales de Chilevisión.
Podrás seguir en vivo el partido a través de las plataformas de Pluto TV, el sitio web de CHV Deportes y la App de MiCHV.
El importante duelo entre los elencos brasileños inicia a las 17:30 horas de hoy sábado 29 de noviembre.
En esta ocasión el estadio que albergará la final será el Monumental de Lima, mientras que la terna arbitral será encabezada por el argentino Darío Herrera.