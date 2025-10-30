Palmeiras vs Liga de Quito: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista de la Copa Libertadores, enfrentándose este jueves en la semifinal de vuelta.

Los ecuatorianos, equipo en el que militan los chilenos Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, cuentan con una importante ventaja al aplastar 3-0 en la ida al Verdao.

Pese a esto, los paulistas apuestan a su poderoso plantel para revetir la serie e ir por el título que conquistaron por última vez el 2021.

Cómo ver el partido de Palmeiras vs Liga de Quito EN VIVO y ONLINE

El partido del Palmeiras ante Liga de Quito, válido por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, este trascendental encuentro lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, solamente debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores

El compromiso de los brasileños ante los dirigidos por Tiago Nunes inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 30 de octubre.

El estadio para este crucial cotejo es el Allianz Parque, mientras que el árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán.