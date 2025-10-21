Flamengo vs Racing: Quién transmite EN VIVO la semifinal de ida de la Copa Libertadores - Chilevisión

Flamengo de Erick Pulgar recibirá a Racing de Gabriel Arias en una atractiva llave de semifinales de Copa Libertadores, la que comenzará en el Estadio Maracaná.
Martes 21 de octubre de 2025 | 11:37
Flamengo afina detalles para recibir a Racing en la esperada semifinal de ida de la Copa Libertadores, llave que comenzará en Río de Janeiro.
El Mengao se enfrentará a La Academia en un choque que promete muchísimo, el que marcará el cruce entre los chilenos Erick Pulgar y Gabriel Arias.
Para este primer compromiso, hay grandes chances de que el volante nacional sume minutos en los brasileños tras superar una compleja lesión en su pie derecho.
El partido de Racing ante Flamengo será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes y la App MiCHV.
Estas dos plataformas te llevarán totalmente gratis el cotejo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
El encuentro del elenco carioca contra los argentinos comenzará a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 22 de octubre.
El escenario será el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, recinto en el que se esperan más de 65 mil hinchas para el crucial duelo.