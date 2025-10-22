Flamengo vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Flamengo se mide a Racing por la ida de semifinales de la Copa Libertadores, partido que asoma bastante parejo y que se disputa en el Estadio Maracaná.
Miércoles 22 de octubre de 2025 | 16:28
Flamengo y Racing dan el vamos a las semifinales de la Copa Libertadores, chocando este miércoles por el partido de ida.
Con Erick Pulgar como pieza importante, el Mengao recibe en Río de Janeiro a La Academia de Gabriel Arias en el comienzo de una llave que promete bastante.
De cara a este primer encuentro, el conjunto brasileño no cuenta con el extremo Éverton Cebolinha por una lesión, mientras que el cuadro argentino sufre la ausencia del delantero Elías Torres.
El partido de Flamengo ante Racing será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes.
Además de esta plataforma, la App MiCHV y el canal Chilevisión Deportes en Pluto TV te llevaráb completamente gratis la semiifinal de ida de la Copa Libertadores.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cotejo, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de los cariocas contra los trasandinos inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 22 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.