Flamengo vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Flamengo y Racing dan el vamos a las semifinales de la Copa Libertadores, chocando este miércoles por el partido de ida.

Con Erick Pulgar como pieza importante, el Mengao recibe en Río de Janeiro a La Academia de Gabriel Arias en el comienzo de una llave que promete bastante.

De cara a este primer encuentro, el conjunto brasileño no cuenta con el extremo Éverton Cebolinha por una lesión, mientras que el cuadro argentino sufre la ausencia del delantero Elías Torres.

Flamengo vs Racing por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Flamengo ante Racing será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes.

Además de esta plataforma, la App MiCHV y el canal Chilevisión Deportes en Pluto TV te llevaráb completamente gratis la semiifinal de ida de la Copa Libertadores.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Flamengo vs Racing GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cotejo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Flamengo vs Racing?

El compromiso de los cariocas contra los trasandinos inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 22 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.