Cambio de hora: Estas son las dos regiones donde este sábado NO se ajustará el reloj - Chilevisión

Este fin de semana se realizará el segundo cambio de hora del 2025 en Chile, aunque hay dos regiones que no deberán modificar sus relojes.

El ajuste principal se efectuará el sábado 6 de septiembre a las 23:59 horas, momento en que se deberá adelantar el reloj una hora, pasando directamente a la 01:00 del domingo.

En el caso del territorio insular, que incluye Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se aplicará a las 22:00 horas del mismo sábado, adelantando los relojes hasta las 23:00 horas.