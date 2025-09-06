 Cambio de hora: Estas son las dos regiones donde este sábado NO se ajustará el reloj - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz Sismo de magnitud 4.5 despertó a los habitantes de Antofagasta: Revisa su epicentro Productora presentó querella contra Arturo Vidal por fallido documental: Habrían pagado 96 mil dólares Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/09/2025 11:14

Cambio de hora: Estas son las dos regiones donde este sábado NO se ajustará el reloj

Esta decisión se debe a una consulta ciudadana y a un decreto oficial, que busca otorgar ventajas como más horas de luz para el turismo y actividades recreativas.

Publicado por Gabriela Valdés

Este fin de semana se realizará el segundo cambio de hora del 2025 en Chile, aunque hay dos regiones que no deberán modificar sus relojes.

El ajuste principal se efectuará el sábado 6 de septiembre a las 23:59 horas, momento en que se deberá adelantar el reloj una hora, pasando directamente a la 01:00 del domingo.

En el caso del territorio insular, que incluye Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se aplicará a las 22:00 horas del mismo sábado, adelantando los relojes hasta las 23:00 horas.

Estas son las regiones que no deben realizar el cambio de hora

Este cambio de hora aplicará en la mayor parte del país, exceptuando dos regiones:

  • Región de Aysén

  • Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Esto responde a una consulta ciudadana en Aysén y a un decreto oficial, que busca otorgar ventajas como más horas de luz para el turismo y actividades recreativas.

Esta es la primera vez que Aysén no tendrá horario de invierno, mientras que Magallanes lleva cerca de una década manteniendo el horario de verano.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Bailando en ropa interior...”: Denunciante de Maripán expuso chats y respondió a Natalia Casas

"No voy a admitir que se digan mentiras sobre mí (...) La información que entrega es falsa", aseguró Saray Mercado, quien hizo una extensa publicación donde desmiente todas las acusaciones de Natalia Casas Cordero.

06/09/2025

Pablo Chill-e impactó con radical cambio de look: “Yo ya pasé un ciclo”

El artista se despidió de sus icónicos dreadlocks y apostó por un look de cabello corto, decisión que forma parte de una etapa de transformación en su vida personal.

06/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025