Los cuartos de final llegan como finales anticipadas en el Mundial 2026

En esta etapa, cada detalle puede marcar la diferencia. Se trata de una instancia cerca de la final donde la historia, el presente y la presión se mezclan en busca de un lugar entre los cuatro mejores.

El Mundial 2026 ya entró en una de sus etapas más esperadas. Con los cuartos de final en marcha, varias selecciones siguen con argumentos suficientes para ilusionarse con levantar la Copa del Mundo.

Francia ya dio el primer golpe de la ronda tras vencer por 2-0 a Marruecos y asegurar su lugar en semifinales. Ahora, la atención se concentra en los otros cruces que aún quedan por disputarse: España vs Bélgica, Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

En ese contexto, el seguimiento del Mundial entra en una fase decisiva, marcada por los pronósticos Mundial, las apuestas de cuartos de final y el análisis de los candidatos que buscan instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Francia ya espera en semifinales

El primer cruce de cuartos de final dejó a Francia como la primera selección clasificada a semifinales. El cuadro europeo derrotó por 2-0 a Marruecos y confirmó su condición de candidato a pesar de que Mbappé fallara un penalti.

Marruecos, que venía de una campaña histórica y nuevamente había logrado instalarse entre los protagonistas del torneo, no pudo repetir el golpe ante una potencia que sigue mostrando experiencia, jerarquía y capacidad para resolver partidos decisivos. Sin embargo, fue el equipo africano que llegó más lejos en el torneo.

España vs Bélgica: choque europeo de alto nivel

Uno de los duelos que se roba las miradas será el España vs Bélgica. La Roja europea llega con una propuesta colectiva reconocible, control de balón y una generación que mezcla juventud con experiencia.

Bélgica, por su parte, mantiene nombres importantes y una estructura competitiva que le permite plantarse ante cualquier rival. Por el nivel de ambos planteles, este partido asoma como uno de los grandes focos de las apuestas cuartos de final Mundial.

Ninguno de estos seleccionados ha sido derrotado en lo que va del Mundial 2026.

Además, el ganador de esta llave enfrentará a Francia en semifinales, por lo que el cruce toma todavía más peso dentro del cuadro. No solo se juega el paso a la ronda de los cuatro mejores, sino también la posibilidad de medirse ante una de las selecciones más fuertes del campeonato.

Noruega vs Inglaterra: Haaland contra una potencia histórica

Noruega llega a cuartos después de eliminar a Brasil, uno de los grandes golpes del torneo. Con Erling Haaland como figura y goleador (7 goles), el equipo nórdico se transformó en una de las historias más potentes de esta Copa del Mundo.

Al frente estará Inglaterra, una selección acostumbrada a cargar con altas expectativas y que buscará frenar el impulso noruego. El cruce promete intensidad, figuras de primer nivel y un boleto a semifinales que puede cambiar por completo la lectura del campeonato.

Argentina vs Suiza: favoritismo, presión y un rival incómodo

Argentina también sigue en carrera y enfrentará a Suiza en uno de los partidos más esperados de la ronda. La Albiceleste avanzó tras superar por 3-2 a Egipto en octavos de final, en un duelo que terminó envuelto en polémica por el arbitraje.

Tras el partido, la Federación Egipcia presentó un reclamo formal ante la FIFA, apuntando especialmente al uso del VAR y a decisiones que, según el organismo, influyeron en el desarrollo del encuentro. Ahora, Argentina deberá dejar atrás esa controversia y concentrarse en un rival que llega con argumentos propios.

Suiza se instaló en cuartos de final después de vencer por 2-0 a Argelia en la ronda de 32 y eliminar a Colombia en penales, tras igualar 0-0 en octavos. Ese camino confirma a una selección ordenada, competitiva y capaz de sostener partidos cerrados hasta el final.

El cuadro europeo no aparece necesariamente como favorito ante Argentina, pero sí como un rival incómodo. Su fortaleza está en la disciplina táctica, la solidez defensiva y la capacidad para llevar los partidos a terrenos donde el margen de error se vuelve mínimo.

Por eso, el cruce no solo estará marcado por la presión sobre la Albiceleste, sino también por la oportunidad de Suiza de dar otro golpe en el Mundial. En una fase donde cada detalle pesa, el equipo europeo buscará volver a demostrar que puede competir de igual a igual ante una potencia.

Cuándo se juegan los próximos cuartos de final del Mundial 2026

Tras la clasificación de Francia, los cuartos de final continuarán con el partido entre España y Bélgica, programado para este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.

La ronda se completará el sábado 11 de julio con dos partidos: Noruega vs Inglaterra, a las 17:00 horas, y Argentina vs Suiza, a las 21:00 horas de Chile.

En esta etapa, cada detalle puede marcar la diferencia. Por eso, los cuartos de final del Mundial 2026 se viven como finales anticipadas: partidos donde la historia, el presente y la presión se mezclan en busca de un lugar entre los cuatro mejores.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.