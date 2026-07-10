Eva María Gómez Sánchez, más conocida como Eva Gómez, periodista, animadora de televisión y exconductora del Festival de Viña del Mar (2011-2013), es una de las primeras participantes confirmadas de Fiebre de Canto, el nuevo programa de Chilevisión.

La comunicadora asegura que llega a este desafío en un gran momento, tanto personal como profesional. Hoy está enfocada en nuevos proyectos, el deporte, la vida sana y el contenido que desarrolla en redes sociales. Por eso, siente que este programa representa la oportunidad de cumplir un sueño que la acompaña desde que era niña.

Para Eva, participar en Fiebre de Canto representa mucho más que una competencia. Su relación con la música forma parte de su rutina diaria. Cuenta que se levanta escuchando canciones, se ducha con música, maneja con música y acompaña prácticamente cada momento de su vida con una banda sonora.

CUMPLIR EL SUEÑO DE LA NIÑA QUE QUERÍA SER CANTANTE

Aunque nunca estudió canto, Eva reconoce que siempre soñó con dedicarse a la música.

La ex animadora de Viña confiesa que, pese a sus más de dos décadas de experiencia frente a las cámaras, los nervios siguen siendo parte de cada presentación.

UN LEGADO MUSICAL HEREDADO DE SU PADRE

Su amor por el canto nació en casa, gracias a su padre, Victoriano Gómez (Q.E.P.D.), quien disfrutaba cantar mientras realizaba las tareas cotidianas. Recuerda especialmente las canciones españolas de la posguerra que él interpretaba.

LOS ESTILOS QUE QUIERE CANTAR

Reconoce sentirse cómoda con la música española, las baladas y el pop.

Entre los grandes desafíos que le gustaría asumir menciona interpretar algún tema de Ana Belén, artista a quien admira profundamente. Pero también cree que enfrentarse a una cumbia sería todo un reto.