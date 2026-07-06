De los favoritos de los chilenos, cuatro siguen vivos en el Mundial 2026

Según una encuesta de Betsson y Netquest realizada antes del torneo, Brasil era el conjunto que más confianza generaba en Chile, pero aún quedan otros preferidos por la hinchada nacional.

El Mundial 2026 ya entró en etapa de eliminación directa y los equipos candidatos al título comienzan a sentir la presión de los octavos de final.

Según una encuesta realizada por Betsson y Netquest antes del torneo, Brasil era la selección que más confianza generaba entre los hinchas chilenos para ganar la Copa del Mundo, con un 26,29% de las preferencias. Más atrás aparecían Argentina, con un 15,57%; Francia, con un 14,21%; España, con un 9,79%; y Portugal, con un 5,86%.

Tras los últimos resultados, cuatro de esos cinco favoritos siguen vivos en el Mundial, aunque el panorama cambiará esta tarde con el duelo entre Portugal y España, donde uno de los candidatos quedará eliminado.

Brasil, el gran favorito que quedó fuera

De los cinco equipos más mencionados por los chilenos, Brasil fue el único que quedó eliminado durante el fin de semana tras perder 1-2 contra la poderosa Noruega del artillero Haaland, quien anotó los dos tantos de su equipo. La Verdeamarela llegaba como la principal candidata para los encuestados, pero su salida volvió a demostrar que en una Copa del Mundo el favoritismo no siempre alcanza.

La eliminación brasileña también mueve el escenario de las apuestas Mundial, especialmente ahora que los octavos de final empiezan a instalar nuevas dudas sobre qué selecciones tienen más opciones reales de llegar hasta las últimas instancias.

Portugal vs España: un favorito quedará eliminado esta tarde

Uno de los partidos más atractivos de esta jornada será el cruce entre Portugal y España, programado para este lunes a las 15:00 horas de Chile.

El duelo tiene un ingrediente especial: Ambas selecciones estaban dentro de los cinco equipos favoritos de los chilenos antes del inicio del torneo. Por eso, pase lo que pase esta tarde, uno de los candidatos que aún siguen vivos quedará fuera de la Copa del Mundo, reordenando nuevamente el mapa de aspirantes al título.

Argentina y Francia siguen en carrera

Argentina también sigue siendo uno de los equipos candidatos al título y tiene un atractivo especial para los hinchas nacionales. En el mismo estudio, la Albiceleste fue elegida como el principal rival de Chile, con un 38,71% de las menciones, por encima de Brasil, que alcanzó un 17,29%.

Francia, en tanto, ya dio un paso importante tras vencer por 1-0 a Paraguay y asegurar su clasificación a cuartos de final contra el poderoso Marruecos, partido que muchos califican como una final anticipada.

Con Brasil eliminado, Argentina, Francia, España y Portugal son los cuatro equipos que, por ahora, mantienen vivas las predicciones de los hinchas chilenos.

Los octavos reordenan a los candidatos

Con la etapa eliminatoria en marcha, las apuestas de octavos de final empiezan a concentrar la atención de los fanáticos. Ya no basta con la historia, los nombres o el favoritismo previo: desde ahora, cada partido puede dejar fuera a una potencia.

Así, el Mundial 2026 entra en una etapa donde las preferencias de los chilenos comienzan a ponerse a prueba. Cuatro de sus cinco favoritos siguen en carrera, pero la fiesta del fútbol ya demostró que ningún candidato tiene el camino asegurado.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.