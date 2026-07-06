¿Cuándo se estrena Traicionada en Chilevisión? Revisa ACÁ la fecha y descubre detalles de la teleserie turca

La exitosa producción internacional se sumará próximamente a la programación del canal; un estreno que promete mantener tus tardes repletas de suspenso, drama e intensidad.

Chilevisión continúa incorporando nuevas producciones a su parrilla programática, siendo uno de sus próximos estrenos la exitosa teleserie turca Traicionada, la historia de un engaño.

Esta historia promete traer a tu pantalla una historia cargada de drama, donde el amor, la infidelidad y la venganza moverán a Asya, nuestra protagonista.

Cuándo se estrena Traicionada en las pantallas de Chilevisión

La producción, conocida originalmente como “Sadakatsiz” y en algunos países como “Infiel”, se ha convertido en un fenómeno internacional, destacando por su intensidad.

El esperado estreno de esta teleserie turca será este lunes 13 de julio, día a partir del cual Traicionada llenará tus tardes con una adictiva historia de venganza que no podrás dejar de ver.

La emisión de esta ficción será después de Plan Perfecto.





De qué trata Traicionada, la próxima historia de Chilevisión

Traicionada sigue la historia de Asya, una mujer que parecía tener la vida perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo.

Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre la infidelidad de su marido con una mujer más joven, quien además está embarazada.

Luego de conocer la verdad, Asya decide no quedarse de brazos cruzados y comienza a construir su venganza, en la que buscará enfrentarse no solo a su Volkan, sino también a quienes fueron parte del engaño.