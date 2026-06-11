Chilevisión anuncia “Fiebre de Canto”, nuevo estelar que mostrará talento oculto de famosos

El nuevo espacio, que será conducido por Diana Bolocco, convocará a un grupo de famosos para descubrir su talento para cantar y potenciarlo durante el desarrollo del programa.

A poco de iniciar la transmisión del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA, entre México y Sudáfrica, Chilevisión anunció que “pronto” comenzará un nuevo programa en su horario prime: Fiebre de Canto.

El nuevo espacio, que será conducido por Diana Bolocco, convocará a un grupo de famosos para descubrir su talento para cantar y potenciarlo durante el desarrollo del programa.

“La fiebre en Chilevisión no para. Salgo de un escenario bendecido para entrar en uno que nos va a sorprender a todos. Prepárense, porque vamos a ver famosos demostrando que tienen un talento oculto que nos va a dejar peinados para atrás. Muy pronto viene Fiebre de Canto”, dijo Bolocco en medio de la transmisión.

Los detalles sobre los participantes y fecha de estreno se comunicarán próximamente.