“Gente inconsciente”: Madre se hizo viral tras relatar angustiante experiencia en micro de Santiago - Chilevisión

A través de TikTok, la mujer acusó que un conductor del transporte público le cerró la puerta en la cara y se fue con su hija al interior por varias cuadras.

Un angustiante relato de una madre se hizo viral en TikTok. En el registro, la mujer denunció que un conductor de un bus RED le cerró la puerta en la cara y se llevó a su hija adentro por varias cuadras.

Todo ocurrió cuando intentó subirse a la micro en Avenida Grecia, a la altura del paradero del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Según explicó la usuaria, el problema se originó porque, al tener dificultad para pasar por el torniquete con sus dos hijas pequeñas, intentó ingresar al transporte por la puerta del medio y luego pagar su pasaje.

Sin embargo, al intentar subirse a la máquina, afirmó que el chofer le cerró la puerta, dejando a una de las niñas sola al interior.

Angustiante experiencia de madre se hizo viral en TikTok

"¿Cómo puede haber tanta gente inconsciente? Un chofer de una micro nos cerró la puerta en la cara con mis dos hijas y se llevó a una en la micro", reclamó la madre entre lágrimas.

"Se la llevó y anduvo unos paraderos con ella sola, mientras con mi otra hija corríamos detrás de la micro. Los autos trataban de pararlo, llegamos al lado de él y no nos quiso abrir", agregó.

Ante la desesperación, una mujer reaccionó y se bajó junto a su hija en un paradero. "Si alguien ve este video y tiene la patente del micrero, video o vio algo, por favor, díganme. Yo no puedo dejar pasar esto", sostuvo.

A sólo un día de su publicación, el video ya suma más de 1 millón de reproducciones en TikTok y miles de comentarios.