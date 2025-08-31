 “Con el dolor de mi alma”: Mamá se hace viral tras enseñarle lección a su hija de seis años - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta “El crimen está de luto”: Despiden a Baby Bandito y su pareja en redes sociales tras asesinato Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro ¿Con o sin pasas? Definen cuál es la mejor empanada de Santiago 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/08/2025 12:37

“Con el dolor de mi alma”: Mamá se hace viral tras enseñarle lección a su hija de seis años

El registro de la madre enseñándole una lección de vida a su hija ya tiene 8 millones de visitas en TikTok y casi 1 millón de "me gustas".

Publicado por Gabriela Valdés

Una madre chilena, reconocida en redes sociales como LaValeMery, se volvió viral tras mostrar en sus plataformas la enseñanza de responsabilidad que le dio a su hija de 6 años durante una visita al supermercado.

Según contó, la pequeña quería comprar un jabón, pero su madre le recordó que ya tenían uno en casa y que no era necesario gastar en otro. Sin embargo, mientras el padre estaba ocupado empacando las compras y ella buscaba un regalo de cumpleaños para otro hijo, la niña logró pasar el jabón por caja y finalmente fue pagado.

Al regresar a casa, la madre se percató de la compra y decidió convertir la situación en una lección. En lugar de regañarla, le enseñó que debía hacerse responsable de sus decisiones y cubrir el costo del jabón con su propio dinero.

"Una lección de vida"

“No le grité, no la traté mal, solo aproveché la oportunidad para que aprendiera una lección de vida”, explicó en la publicación.

El video, que se difundió rápidamente, captura la molestia de la niña, quien no quería gastar sus ahorros del “ratoncito de los dientes”. Frente a su negativa, la madre le enseñó el valor del esfuerzo, sugiriéndole que podía “trabajar” ayudando a su padre para recuperar el dinero.

Aunque la niña se mostró contrariada al principio, la acción de la madre recibió numerosos elogios en redes sociales. Cientos de usuarios valoraron cómo transformó un hecho cotidiano en una lección sobre responsabilidad y administración del dinero para su hija.
@lavalemery Fuimos al supermercado en familia y mi hija de 6 años quería comprarse un jabón. Le dije que no, que en la casa teníamos varios y que además eran muy caros. Cuando fuimos a pagar, yo me escapé a comprar un regalo a escondidas porque mañana su hermano está de cumpleaños. En ese momento, el papá estaba distraído empacando, con los dos niños y mi hija pasó por caja el jabón que se terminó pagando. Cuando llegamos a casa y empezamos a guardar las cosas apareció el jabón y le dije que yo no le había dado permiso de comprarlo así que debía pagarlo con su plata. No le grité, no la traté mal, solo aproveché la oportunidad para que aprendiera una lección de vida. #lavalemery #crianza #familia ♬ sonido original - LaValeMery
Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados

Lo último

Lo más visto

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

31/08/2025

Debió salir con todas sus cosas: Video muestra a Kaminski dejando departamento tras queja de vecinos

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

31/08/2025

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025