“Con el dolor de mi alma”: Mamá se hace viral tras enseñarle lección a su hija de seis años - Chilevisión

Una madre chilena, reconocida en redes sociales como LaValeMery, se volvió viral tras mostrar en sus plataformas la enseñanza de responsabilidad que le dio a su hija de 6 años durante una visita al supermercado.
Según contó, la pequeña quería comprar un jabón, pero su madre le recordó que ya tenían uno en casa y que no era necesario gastar en otro. Sin embargo, mientras el padre estaba ocupado empacando las compras y ella buscaba un regalo de cumpleaños para otro hijo, la niña logró pasar el jabón por caja y finalmente fue pagado.
"Una lección de vida"
El video, que se difundió rápidamente, captura la molestia de la niña, quien no quería gastar sus ahorros del “ratoncito de los dientes”. Frente a su negativa, la madre le enseñó el valor del esfuerzo, sugiriéndole que podía “trabajar” ayudando a su padre para recuperar el dinero.
@lavalemery Fuimos al supermercado en familia y mi hija de 6 años quería comprarse un jabón. Le dije que no, que en la casa teníamos varios y que además eran muy caros. Cuando fuimos a pagar, yo me escapé a comprar un regalo a escondidas porque mañana su hermano está de cumpleaños. En ese momento, el papá estaba distraído empacando, con los dos niños y mi hija pasó por caja el jabón que se terminó pagando. Cuando llegamos a casa y empezamos a guardar las cosas apareció el jabón y le dije que yo no le había dado permiso de comprarlo así que debía pagarlo con su plata. No le grité, no la traté mal, solo aproveché la oportunidad para que aprendiera una lección de vida. #lavalemery #crianza #familia ♬ sonido original - LaValeMery