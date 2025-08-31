“Con el dolor de mi alma”: Mamá se hace viral tras enseñarle lección a su hija de seis años - Chilevisión

Según contó, la pequeña quería comprar un jabón, pero su madre le recordó que ya tenían uno en casa y que no era necesario gastar en otro. Sin embargo, mientras el padre estaba ocupado empacando las compras y ella buscaba un regalo de cumpleaños para otro hijo, la niña logró pasar el jabón por caja y finalmente fue pagado.

Al regresar a casa, la madre se percató de la compra y decidió convertir la situación en una lección. En lugar de regañarla, le enseñó que debía hacerse responsable de sus decisiones y cubrir el costo del jabón con su propio dinero.

"Una lección de vida"