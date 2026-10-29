VIDEO | Yuyuniz Navas causa revuelo en redes sociales con particular lavado de verduras para sus batidos

Creadores de contenido y expertos de la salud repostearon su video, el cual ya no está disponible en el perfil de la hija de Eli de Caso.

A través de redes sociales ha generado revuelo Yuyuniz Navas y su forma de hacerse un jugo antioxidante, preparación que conlleva trabajo desde el día anterior y una particular técnica de lavado.

Pese a que el registro ya no está disponible en el Instagram de la instructora de yoga, el video fue compartido por creadores de contenido y expertos en la salud cuestionando sus acciones.

El particular video de Yuyuniz Navas

“Todas las noches dejo preparado mi apio para la mañana. Le corto los bordes y le dejo un par de hojas“, se escucha a Yuyuniz explicando en el video en cuestión





Sin embargo, lo más llamativo es que cada rama de apio es lavada con abundante detergente, una esponja multiuso y fuertes restregadas por parte de la hija de Eli de Caso.

“Son 400 cc de jugo de apio por vaso, donde preparo para mi y para la Antonia, tengo que dejar listas bastantes varillas de apio“, terminó de explicar, sin embargo, numerosos usuarios no dejaron pasar su forma de lavar el vegetal.

La creadora de contenido Claudia Ossandón compartió el video en sus redes sociales junto al mensaje “cuando llevas la limpieza del cuerpo y alma a otro level“, generando risas y comentarios.

Por su parte, el médico nutriólogo Óscar Barrera usó el registro de Yuyuniz para explicar que no es necesaria esta técnica de lavado. “La verdad es que con agua corriendo es suficiente. Si no, también sirve limpiarlo con agua con vinagre“, añadió el experto.

Revisa aquí el video de Yuyuniz Navas: