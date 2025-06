VIDEO | Tiktoker debió ser auxiliado por transeúnte tras ahogarse durante desafío en Concepción - Chilevisión

El joven, quien vivió momentos de desesperación, decidió publicar el video para concientizar a sus fanáticos sobre la importancia de saber realizar la maniobra de primeros auxilios.

Este viernes se volvió viral el video de un creador de contenido, quien casi muere ahogado en plena calle tras intentar realizar un reto de comida.

El tiktoker, llamado Bastián Rojas, recorre habitualmente las calles de Concepción con dos hamburguesas para luego retar a alguien a comer el sándwich lo más rápido posible, y el que lo logre primero, sería el ganador del desafío.

Sin embargo, ese reto se salió de las manos en el último video subido por el creador de contenido, ya que cuando comenzaron a comer la hamburguesa, Bastián comenzó a ahogarse.

"Me empiezo a ahogar lentamente"

"El plan del video era competir con cualquier persona comiendo una hamburguesa, pero jamás pensamos que algo aparentemente inofensivo podría llegar a salir mal", señaló el influencer.

"El trozo de comida fue muy grande para mí. Empiezo a toser tratando de devolver parte de la comida y así terminar de tragar, pero no funciona. Me empiezo a ahogar lentamente, me dan bebida, pero eso en este tipo de situaciones, lamentablemente no sirve de nada", agregó.

Luego de varios segundos de desesperación, con su rostro rojo y lleno de lágrimas y varias personas a su alrededor tratando de ayudarlo sin éxito, se acerca un joven, quien se posiciona detrás de él y comienza a realizarle la maniobra de Heimlich, la cual consiste en aplicar compresiones abdominales rápidas para forzar la expulsión del objeto.

"Una maniobra que me salva la vida...Tú me salvaste la vida", le dice el influencer al joven cuando recupera el aire.

Bastián concluyó señalando que el objetivo del video "no es dar lástima, solo quiero compartirles lo que viví y de ello sacar aprendizajes, y creo que uno de los más importantes es sobre la maniobra de 'Heimlich', ya que hasta ese momento desconocía".