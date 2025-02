De precios a inseguridad: Argentino analizó Santiago y sus conclusiones sin filtro se viralizaron - Chilevisión

Pato Bonato, un creador de contenidos que aborda temas de actualidad, visitó la capital de nuestro país y fue hasta la red social X para compartir un llamativo e interesante análisis de la ciudad.

Cerca de un millón de visualizaciones acumula un llamativo e interesante análisis de la ciudad de Santiago, realizado por un creador de contenidos de Argentina.

Se trata de Pato Bonato, un comunicador que, según su biografía en redes sociales, se dedica a publicar "videos informativos y educativos sobre diversos temas de actualidad", además de mostrar la vida cotidiana en diversos países del mundo.

En esta oportunidad el destino que escogió fue Chile y, aunque de momento no ha publicado registros audiovisuales de su travesía, sí compartió en X un hilo de tuits en los que reveló sus impresiones de la capital.

Las curiosas observaciones han circulado ampliamente en la plataforma y abordan desde los precios en nuestro país hasta la arquitectura y las costumbres de los santiaguinos.

Turista argentino destacó la "amabilidad" de los santiaguinos

En el análisis compartido en redes sociales, Patricio manifestó su impresión por "la cantidad de venezolanos (y peruanos) que hay". "Es increíble, por momentos me sentía en Venezuela", confesó.

En cuanto al costo de la vida, el turista aseveró que "si venís de Argentina, la ropa es ridículamente barata". "Una zapatilla sale 3 o 4 veces más barata. Lo mismo que una camisa o lo que sea que busques", explicó.

También tuvo palabras para la "amabilidad" de la gente: "Me llevo una buena sensación de los chilenos. En su gran mayoría, fueron sumamente amables, respuestuosos y educados".

Inseguridad y limpieza: Los puntos críticos de Santiago

En uno de los puntos más compartidos, Bonato lamentó la cantidad de basura en Santiago, pues señaló que está muy sucia. "Al principio pensé que era de un barrio en puntual, pero a medida que recorría más lugares, comprobaba que era una constante", declaró.

"Y eso que vi varios barrenderos o personas de la municipalidad que recogen basura, pero se nota que no dan abasto. Recogen 5 papeles y tiran 15", complementó.

En la misma tónica, el argentino abordó el tema de la inseguridad, ya que afirmó que "no hubo un chileno que no me hablara de este tema". "Todos me decían, cuidado con el celular, ojo con los motochorros, ojo con los carteristas", recordó.

Arquitectura "europea" y reggaetón por todas partes

El argentino también destacó las construcciones antiguas de Santiago. "Muy linda la infraestructura, en muchos lugares me hacía acordar a Buenos Aires. En otros, parecía una ciudad europea", reveló.

Finalmente, hizo hincapié en la cultura del Reggatón, ya que notó que este género se escucha en cada rincón de la ciudad. "A mí me encanta porque es mi género favorito. A donde sea que iba estaban escuchando reggaeton, en la calle, en los Uber", sostuvo.

