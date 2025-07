Protagonista del viral “Instinto de Madre Leona” reapareció en TikTok: Así luce en la actualidad - Chilevisión

Hace más de 10 años, Marcela Villarroel consiguió la fama en internet tras protagonizar una hilarante entrevista en CHV Noticias.

Marcela Villarroel, protagonista del viral chileno "Instinto de madre leona", reapareció en redes sociales con un nuevo look. Además, contó la historia detrás de la icónica chaqueta que utilizó en el popular video.

A través de TikTok, la mujer se mostró por primera vez en un video especial del Día de la Madre, generando una ola de comentarios.

"Quería enviar un saludo muy especial a todas las madres leonas que con amor y coraje siempre estamos ahí para nuestros hijos, a las que enfrentamos cada día con valentía, a las que cuidan, a las que nos levantamos todos los días temprano", dijo en esa oportunidad.

A más de 10 años del viral, Villarroel mostró que aún conserva la chaqueta que llevaba puesta el día que fue entrevistada por CHV Noticias.

"Esa chaqueta la compré en una feria, que para mí es como buscar un tesoro", relató la mujer sobre la historia de este atuendo.

Según indicó, la prenda la consiguió en un lugar llamado Tejas Verdes, entre las comunas de Llolleo y Santo Domingo. "Ahí se puso a llover y mi intención no era comprar una chaqueta, pero vi una chaqueta peludita, rica y me encantan las cosas que me abriguen. Esa chaqueta me flechó, la compré y justo la usé ese día del video", expresó.

Este último registro generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes dejaron comentarios como "esa chaqueta debería ser parte de los uniformes", "la chaqueta es un patrimonio" y "las más iconic", entre otros.

El popular viral de "Instinto de madre leona"

Marcela consiguió la fama a nivel nacional tras aparecer en una nota de CHV Noticias.

En esa oportunidad, el noticiero abordó el caso de una guerra vecinal por el atropello de un perro. La protagonista de este incidente era Villarroel, quien entregó su versión de los hechos con un particular relato que quedó en la historia de internet.

"¡Por favor, que alguien me ayude! Veo a un pastor alemán, veo a un niño. Nada, o sea, instinto de madre leona para salvar a un niño que estaba siendo atacado por un animal", fue parte de su defensa.

Ahora, a más de 10 años de aquel episodio, la mujer ha colaborado con algunas marcas y cambió su color de pelo a rubio.