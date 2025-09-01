 Quiso salvar unas jaibas, las arrojó al mar y pasó lo peor: Video de pescadora es viral - Chilevisión
01/09/2025 13:22

Pescadora intentó salvar unas jaibas pero sin querer desencadenó una tragedia: Video es viral

En el video de unos 30 segundos alcanzamos a conocer la historia de una pescadora que intentó hacer una buena acción y su cruel e insospechado desenlace.

Publicado por CHV Noticias

Una mujer, identificada como pescadora en Caleta Portales, se volvió viral al protagonizar una buena acción que tuvo un vuelco inesperado y terminó en un final verdaderamente trágico.

En el video de unos 30 segundos alcanzamos a conocer la historia y su desenlace.

La mujer, quien se presume vende productos del mar en alguna feria, está al borde de un muelle grabando a un grupo de jaibas que tiene en la mano.

¿El objetivo? Devolverlas al mar, pues, según dice, los crustáceos tienen huevos y esperan a sus crías, así que busca "que tengan guagüitas" de vuelta en su hábitat. 

En ese contexto, el video transcurre por unos segundos en completo silencio, mientras la pescadora espera que una ola se acerque a la playa para poder soltar las jaibas. Y así lo anuncia: "Se van al agua".

El triste y trágico vuelco ocurre en apenas cuestión de segundos y de manera inesperada; por debajo del muelle irrumpen tres lobos marinos.

En un abrir y cerrar de ojos, los mamíferos mordisquean a los mariscos y desatan la incredulidad de la mujer que graba desde arriba.

"Se la comió el lobo, conch... Ya no van a haber guaguitas", remató la mujer. 

 

