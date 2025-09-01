¿El mejor snack del mundo? Tiktoker finlandés declara su amor por la sopaipilla - Chilevisión

El creador de contenido Sebastián Hedberg se rindió ante esta clásica preparación criolla. "Tan simple y tan deliciosa", sentenció.

Sebastián Hedberg, conocido en redes sociales como @seb_hed, es un tiktoker y modelo finés que desde hace tiempo reside en Chile y ahora se volvió viral por declarar su amor por las sopaipillas.

En una de sus publicaciones más recientes, el creador de contenido contó su experiencia y no ocultó su devoción total por la clásica preparación nacional.

A través de Instagram, el influencer comenzó diciendo que en nuestro país "no hay nada mejor que esto como snack", y lo calificó como "lo mejor que he visto nunca".

"Se llama sopaipilla y es deliciosa", puntualizó, para luego entregar su recomendación personal: "Mejor con un poco de mostaza".

Hedberg también opinó que esta preparación es mejor en la época de frío que ya se acaba: "Durante el invierno es la comida más reconfortante que existe. Tan simple y tan delicioso".

"Esto es algo que no tienes en Europa", zanjó y si bien el influencer dio a entender que son sus preferidas y predilectas, lo cierto es que también reconoció que no son lo más saludable entre la comida callejera.

"Después del último bocado, lo único que quieres hacer es conseguir más de ellas (...) pero estoy intentando firmar con una agencia de modelos en París", sentenció, dando a entender su parecer.