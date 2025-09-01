 ¿El mejor snack del mundo? Tiktoker finlandés declara su amor por la sopaipilla - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 11:07

“No hay nada mejor”: Tiktoker finlandés en Chile declaró su amor por clásica fritura nacional

El creador de contenido Sebastián Hedberg se rindió ante esta clásica preparación criolla. "Tan simple y tan deliciosa", sentenció.

Publicado por CHV Noticias

Sebastián Hedberg, conocido en redes sociales como @seb_hed, es un tiktoker y modelo finés que desde hace tiempo reside en Chile y ahora se volvió viral por declarar su amor por las sopaipillas.

En una de sus publicaciones más recientes, el creador de contenido contó su experiencia y no ocultó su devoción total por la clásica preparación nacional.

A través de Instagram, el influencer comenzó diciendo que en nuestro país "no hay nada mejor que esto como snack", y lo calificó como "lo mejor que he visto nunca".

"Se llama sopaipilla y es deliciosa", puntualizó, para luego entregar su recomendación personal: "Mejor con un poco de mostaza".

Hedberg también opinó que esta preparación es mejor en la época de frío que ya se acaba: "Durante el invierno es la comida más reconfortante que existe. Tan simple y tan delicioso".

"Esto es algo que no tienes en Europa", zanjó y si bien el influencer dio a entender que son sus preferidas y predilectas, lo cierto es que también reconoció que no son lo más saludable entre la comida callejera.

"Después del último bocado, lo único que quieres hacer es conseguir más de ellas (...) pero estoy intentando firmar con una agencia de modelos en París", sentenció, dando a entender su parecer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025