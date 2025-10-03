 “Están a otro nivel...”: Holandés se hizo viral en TikTok por alabar a legendaria banda chilena - Chilevisión
03/10/2025 13:22

“Están a otro nivel...”: Holandés se hizo viral en TikTok por alabar a legendaria banda chilena

Renzo Musica, un creador de contenidos chileno, se encontró en España con un joven europeo que dijo conocer a una de las bandas nacionales más conocidas en el extranjero y se hizo viral en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Renzo Martinez, un tiktoker chileno que se encuentra en Europa, se viralizó tras protagonizar un curioso momento con un joven holandés que declaró ser oyente de una histórica banda nacional.

A través de su cuenta Renzo Musica, el creador de contenido publica videos recorriendo las calles de Madrid, preguntándoles a los europeos qué conocen de Chile

Fue durante esa dinámica que se encontró con un holandés que ante la pregunta respondió: "Conozco un grupo de música". 

Holandés comenta ser oyente de histórica banda chilena 

En el video, que ya acumula más de 160 mil reproducciones, Renzo comienza la interacción con la clásica pregunta al joven europeo: "¿Qué conoces de Chile?"

Ante esto, el holandés confesó conocer un grupo de música, pero que no recordaba su nombre. "¿Luis Jara?, ¿Los Bunkers?", le preguntó Renzo.  

De inmediato el joven comenzó a cantar una canción de Juan Gabriel pensando que era chileno. "Es mexicano", le dijo Renzo, causando su sorpresa.

Finalmente, tras buscar en su celular, el oriundo de Países Bajos señaló con emoción: "¡Los Ángeles Negros!", para luego cantar Murió la Flor, una de las canciones más reconocidas de la agrupación.  

"Murió la flor en mí y tu risa infantil puedo escuchar. Las noches frías son, desde que tú no estás, llorando estoy", gritaba con emoción en un español fluido pese a ser holandés. 

El video generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes felicitaron al joven holandés y alabaron el legado de Los Ángeles Negros. "Estos sí saben de música chilena", "están a otro nivel" y "lo más grande", son solo algunos de los más de 100 comentarios. 

