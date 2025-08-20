“Dios quiera pueda suceder...”: El sentido mensaje de Américo a niños de cuerpo de baile africano - Chilevisión

El cantante nacional envió un cariñoso mensaje a los Nanzana Kids, un grupo de niños de un pequeño pueblo de Uganda que interpreta canciones de cumbia con instrumentos simulados por botellas, mesas, entre otros.

El cantante nacional Américo envió un sentido saludo desde Chile a los Nansana kids, un grupo de niños de Uganda que se ha hecho viral en TikTok por simular interpretaciones de canciones de cumbia con instrumentos falsos.

El mensaje se origina luego de que los jóvenes hicieran un video interpretando la canción "Te vas" que llegó a los ojos de Américo.

"Solo saludarlos, solo quererlos, ustedes son los mejores amigos de Nansana", comentó el ariqueño en el registro que acumula más de 100 mil reproducciones.

Américo saluda a niños de Nansana

Recientemente, a través de la cuenta oficial de Nansana Kids Foundation, se compartió un video en el que el cantante ariqueño saluda y agradece a los niños por subir sus canciones.

"Hola, hola, amigos Nanasana, soy Americo, los saludo desde aquí, desde Sudamérica, desde Chile, con mucha alegría", comenzó el intérprete, para luego agradecerles por sus videos.

"Los abrazo con mucha alegría, les agradezco ese video tan bonito de la canción 'Te vas' [...] y yo con la esperanza, con la ilusión de poder conocerlos, de poder saludarlos", agregó asegurando que "estamos trabajando para eso y, Dios quiera, pueda suceder".

"Ustedes son los mejores amigos de Nansana", finalizó.

¿Quiénes son los Nansana Kids?

Nansana Kids es un grupo de niños provenientes de un pequeño pueblo de Uganda que se han hecho conocidos a nivel mundial por sus videos en TikTok donde bailan y simulan tocar canciones de cumbia u otros estilos latinoamericanos.

Al mismo tiempo, el cuerpo de baile utiliza su cuenta como un GoFundMe para fomentar la cultura y el baile en Nansana.