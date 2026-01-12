“Chile es el Dubai de Latinoamérica”: Argentino quedó en shock con moderna máquina en mall chileno - Chilevisión

El locutor argentino Fabri Gomez visitó nuestro país y superó el millón de reproducciones al mostrar un moderno y tecnológico aparato que pilló en una reconocida tienda nacional.

Un turista argentino estuvo de paso por Chile y se hizo viral al compartir un video donde mostró su asombro por las novedades tecnológicas que encontró en el país.

Se trata del locutor Fabri Gómez (@fabriegomez), quien ha compartido una serie de imágenes de su visita y, en esta ocasión, acumuló miles de reproducciones con un particular registro.

El creador de contenidos fue hasta un centro comercial para grabar una moderna máquina que encontró en la sección de zapatería de una reconocida tienda nacional.

"Qué avanzado Chile", escribió, luego que constatara que el aparato de autoservicio entregara de manera casi automática el modelo y talla de calzado que él pusiera en la pantalla.

“Recién salida del horno. Qué placer, qué placer. Y usted aquí, como en McDonald’s lo va esperando”, mostró. “¿Sabían de esto? ¿Qué opinan?“, pregunto también en la publicación en Instagram.

El post causó varias reacciones y la mayoría evidenció su asombro. "Soy chilena, me acabo de enterar", "Chile es como el Dubái de Latinoamérica" y "avanzado, pero dejamos de lado al trabajador", fueron algunas de las respuestas.