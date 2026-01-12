 “Chile es el Dubai de Latinoamérica”: Argentino quedó en shock con moderna máquina en mall chileno - Chilevisión
Minuto a minuto
“Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza J.A. Kast sobre educación en Congreso Futuro: "En vez de polemizar, comencemos a construir": Pdte Boric cuestionó el avance de la inteligencia artificial en Congreso Futuro 2026 Héctor Noguera tuvo rol clave: Así se enteró Amparo Noguera que fue víctima de millonaria estafa VIDEO | Barricadas y enfrentamientos: Así comenzó el desalojo de la megatoma de San Antonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/01/2026 13:02

“Chile es el Dubai de Latinoamérica”: Argentino quedó en shock con moderna máquina en mall chileno

El locutor argentino Fabri Gomez visitó nuestro país y superó el millón de reproducciones al mostrar un moderno y tecnológico aparato que pilló en una reconocida tienda nacional.

Publicado por CHV Noticias

Un turista argentino estuvo de paso por Chile y se hizo viral al compartir un video donde mostró su asombro por las novedades tecnológicas que encontró en el país.

Se trata del locutor Fabri Gómez (@fabriegomez), quien ha compartido una serie de imágenes de su visita y, en esta ocasión, acumuló miles de reproducciones con un particular registro.

El creador de contenidos fue hasta un centro comercial para grabar una moderna máquina que encontró en la sección de zapatería de una reconocida tienda nacional.

"Qué avanzado Chile", escribió, luego que constatara que el aparato de autoservicio entregara de manera casi automática el modelo y talla de calzado que él pusiera en la pantalla. 

“Recién salida del horno. Qué placer, qué placer. Y usted aquí, como en McDonald’s lo va esperando”, mostró. “¿Sabían de esto? ¿Qué opinan?“, pregunto también en la publicación en Instagram.

El post causó varias reacciones y la mayoría evidenció su asombro. "Soy chilena, me acabo de enterar", "Chile es como el Dubái de Latinoamérica" y "avanzado, pero dejamos de lado al trabajador", fueron algunas de las respuestas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo aporte para jubilados: Cuándo inicia el pago y quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados

Lo último

Lo más visto

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026

“Nivel de hipocresía...”: Jordi Castell barrió con reacciones de famosos tras muerte de Andrés Caniulef

El fotógrafo arremetió contra rostros del espectáculo que han dedicado palabras para el fallecido periodista. "Es un morbo que me parece bien decadente", apuntó.

12/01/2026

Pelea en un cité terminó en homicidio en Santiago: Encontraron un cuerpo con corte en el cuello

Una riña dentro del recinto fue la razón del fatal desenlace.

12/01/2026

“No hay nada raro”: Padre de Andrés Caniulef habla por primera vez tras muerte del periodista

Eladio, padre de Andrés Caniulef, entregó una breve declaración tras la abrupta muerte del periodista

11/01/2026