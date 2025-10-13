“¡No puede ingresar!”: Viralizan a funcionaria de Metro que no dejó pasar a supuesto vendedor ambulante - Chilevisión

El episodio ocurrió en la estación Hospitales de la Línea 3, donde el usuario grabó a una trabajadora de la empresa de transportes que no le permitió el ingreso.

Diversas reacciones generó en redes sociales un video que muestra a un hombre increpando a una guardia del Metro de Santiago, quien le negó el ingreso a las instalaciones por ser presuntamente un vendedor ambulante y andar con un carro de feria.

El episodio ocurrió hace unos días en la estación Hospitales de la Línea 3, donde el individuo, el mismo que capturó el registro, reclamó a una funcionaria ante la negativa de entrar a las dependencias del servicio.

"Indíqueme las leyes, por qué no me puede dejar pasar. ¿Un carrito de feria no puede pasar? ¿Y las leyes?", dice el hombre en el video ampliamente difundido en plataformas como X.

En la discusión incluso advirtió que iba a "llamar a Carabineros", además de pedir las identificaciones de los trabajadores, pues acusó que no había argumento para no permitirle el ingreso al Metro.

Esto, al mismo tiempo que él mismo grabó un letrero que decía que "no se admiten carros". Cabe recordar que fue en mayo cuando la empresa de transportes anunció una nueva estrategia que prohibió el ingreso de carros y bultos.

La medida, dijeron por aquel entonces, busca restringir el ingreso de carros, bultos y objetos voluminosos en todas las estaciones de la red, con el objetivo de mejorar la circulación de pasajeros y la seguridad en los andenes.

Reacciones divididas en redes

"La mujer está equivocada, es un carro de feria y no se quiere retractar, lo confundieron con una yegua, la gente debería saber asumir cuando se equivoca", comentó una mujer en la plataforma de X, mostrando una posición favorable al sujeto.

Por otra parte, hubo quienes apoyaron a la funcionaria: "Entiendan que hay reglas para todo, siempre llevando la contraria", "Los extranjeros o chilenos deben respetar normas y punto" y "excelente la funcionaria, felictiaciones", fueron algunas de las reacciones.