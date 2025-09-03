 Fundación Portas lanza su Colecta Digital 2025 para apoyar a jóvenes en la educación superior - Chilevisión
03/09/2025 16:00

Fundación Portas lanza su Colecta Digital 2025 para apoyar a jóvenes en la educación superior

Esta quinta colecta digital se enmarca en la campaña que busca visibilizar el impacto tangible del modelo de intervención de Portas desde su creación en el 2008.

Publicado por CHV Noticias

Del 27 de agosto al 3 de septiembre, Fundación Portas realizará su Colecta Digital 2025, iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para entregar nuevas becas de acompañamiento integral a jóvenes de primera generación en la educación superior o aquellos que son los primeros de sus familias en acceder a estudios superiores en universidades, IP o CFT y que provienen de contextos desfavorecidos. La Fundación Portas impulsa su permanencia en la carrera con habilidades socioemocionales, salud mental, tutorías académicas y herramientas profesionales.

Esta quinta colecta digital se enmarca en la campaña “17 años transformando vidas, construyendo futuros”, que busca visibilizar el impacto tangible del modelo de intervención de Portas desde su creación en el 2008. A la fecha, más de 1.600 jóvenes han sido parte del programa y más de 430 de ellos ya se han titulado, con exitosos resultados, con un 96,3% de permanencia en la educación superior, 85,3% de titulación oportuna y 87,3% de éxito en la inserción laboral.

“Estudiar en la educación superior es una oportunidad transformadora, no solo para la vida de un joven, sino también para su entorno y su comunidad. Por eso, en Portas trabajamos para que más estudiantes de contextos vulnerables no solo ingresen a la educación superior, sino que se mantengan, se titulen y puedan construir un proyecto de vida con impacto social, entrando exitosa y oportunamente al mercado laboral”, explica María Eugenia López, Directora Ejecutiva de Fundación Portas.

Según el informe 2023 del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), 1 de cada 4 estudiantes abandona su carrera durante el primer año, y el 18% de quienes desertan no vuelve a retomar sus estudios. Las razones son múltiples: problemas de salud mental, brechas académicas, falta de referentes familiares en la universidad, entre otros factores vinculados también a temas de justicia social.

Frente a este escenario, el modelo de Fundación Portas entrega una respuesta integral y que busca reducir el impacto de las brechas y expandir el modelo a nivel nacional. A través del programa Abriendo Futuro, los jóvenes beneficiarios acceden durante toda su trayectoria educativa o carrera profesional a talleres de habilidades socioemocionales, apoyo y tutorías académicas, mentorías profesionales, apoyo en salud mental y una beca económica mensual.

Actualmente, más de 1.000 estudiantes de las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía son parte del programa, gracias a la inversión de empresas y donantes comprometidos con la movilidad social y el desarrollo del país a través de sus jóvenes.

Historias de éxito

Francisco Fuentes (23) ingresó a estudiar Ingeniería en Administración en Duoc UC y fue parte de nuestro programa de acompañamiento integral del 2020 al 2024. Hoy, es analista de RRHH en la empresa Fluor Ingeniería. “Yo siempre fui inseguro frente a las demás personas, eso me costaba demasiado, me daba pánico. Tenía que repetir y aprender todo antes de presentar o exponer. Me motivó entrar a Portas  conocer y trabajar esa inseguridad y también para darme cuenta si la carrera que había escogido era la correcta. Desde el primer día recibí un apoyo incondicional y aprendí habilidades blandas, creatividad y desafiarme como persona”, comenta Francisco.

Maximiliano Díaz (26) estudió Ingeniería Civil Eléctrica en la USACh y también formó parte del programa Abriendo Futuro de Portas en la comuna de Ñuñoa, Santiago. “En algún momento sí pensé en desertar de la educación superior. En Fundación Portas me acompañaron en todo ese proceso, me impulsaron a seguir, a pensar que todo era una recaída y que se podía repuntar. Fue muy importante para mí el acompañamiento que me brindaron; lograron que cada día abrumador fuera distinto”, dice Maximiliano, que hoy se desempeña como key account manager en Factor Luz.

Durante esta Colecta Digital 2025, cualquier persona puede donar desde $1.000 a través de las alcancías digitales que compartirán voluntarias y voluntarios de la fundación. También se podrá donar directamente en el sitio web https://colectaportas.donando.cl o en www.fundacionportas.cl entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre.

