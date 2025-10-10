 Soda Stereo en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas para el concierto - Chilevisión
10/10/2025 18:08

Soda Stereo en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

La agrupación trasandina traerá un renovado show a nuestro país, marcado por el 'regreso' de Gustavo Cerati.

Publicado por CHV Noticias

Confirmado. La mítica banda argentina Soda Stereo volverá a Chile en 2026 con su exitoso show titulado “Ecos”.

La agrupación trasandina agendó un concierto para marzo próximo en el Movistar Arena de Santiago.

El concierto estará marcado por el 'regreso' de Gustavo Cerati a más de 10 años de su muerte. Según explicaron desde la banda, el cantante volverá en una "experiencia en vivo con sonido envolvente" y con registros inéditos de su voz y guitarra.

Soda Stereo en Chile 2026: Fecha y lugar del concierto

El concierto de Soda Stereo Ecos está programado para el 26 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en el Movistar Arena.

El show será el regreso al país de los integrantes restantes de Soda Stereo —Zeta Bosio y Charly Alberti— tras la gira Gracias Totales de 2022. Antes, con Cerati aún vivo, estuvieron en 2007.

Venta de entradas: Fecha y dónde comprar

Las entradas para Soda Stereo Ecos estarán disponibles a través de Puntoticket.cl, con las siguientes fechas:

  • Preventa Exclusiva Banco de Chile: Inicia el 20 de octubre a las 12:00 horas.
  • Venta General: Inicia el 22 de octubre a las 12:00 horas. 

