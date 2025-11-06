¿Roncador pasivo?: Dormir con una persona que ronca puede traer graves consecuencias - Chilevisión

Dormir al lado de alguien que ronca no solo quita el sueño: también puede afectar la salud física y mental.

Dormir mal se ha convertido en una epidemia silenciosa. Pero no siempre el problema está en quien ronca, sino en quien duerme al lado.

De hecho, los especialistas de HIS acuñaron el concepto de "roncador pasivo" para describir a las personas que, sin presentar un trastorno respiratorio del sueño, sufren sus efectos secundarios solo por compartir la cama con alguien que sí los tiene.

"Nos dimos cuenta de que muchas consultas provenían de parejas agotadas, con estrés, irritabilidad y problemas de concentración. Dormían mal sin entender por qué, hasta que analizamos que el ronquido constante de su pareja las mantenía en alerta toda la noche", explica José Ignacio Marmolejo, CEO de HIS.

Dormir con alguien que ronca también enferma

Según datos del centro, un alto porcentaje de los exámenes realizados corresponde a personas que no roncan, pero buscan confirmar que no tienen apnea del sueño tras convivir con un roncador.

El impacto es real: el sueño fragmentado por ruido puede generar alteraciones hormonales, somnolencia diurna, déficit de memoria y un aumento del estrés, lo que incluso eleva el riesgo cardiovascular y metabólico.

En términos simples: al cuerpo le cuesta entrar completamente en fase de sueño profundo ni se repara adecuadamente.

"El cerebro de quien duerme al lado de un roncador se mantiene en una especie de modo de vigilancia. Aunque logre dormir varias horas, no descansa realmente", detalla Marmolejo.

¿Cómo saber si eres un "roncador pasivo"? Algunas señales de alerta:

Despertar varias veces en la noche sin saber por qué.

Tener sueño o irritabilidad durante el día.

La pareja ronca fuerte o hace pausas respiratorias.

Se evita dormir con la pareja por el ruido o se asume la acción de dormirse antes de que el acompañante comience a ‘roncar’.

Si esos síntomas se repiten, los expertos recomiendan realizarse 3 preguntas: "¿Ronco?, ¿Tengo sueño durante el día? y/o ¿No descanso durante la noche? Si la respuesta es sí a cualquiera de ellas, la persona debería realizarse un estudio del sueño en casa y si la pareja ronca, por salud y bienestar, también debería hacerlo" cierra José Marmolejo.

Finalmente, descartar estas alteraciones o resolver los problemas que no están permitiendo un buen descanso se pueden resolver de manera accesible con la conciencia de mejorar la salud de manera integral.