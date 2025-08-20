 ¿Por qué algunos gatos viven hasta 18 años y otros apenas 3? Experto explica factor clave - Chilevisión
20/08/2025 17:59

¿Por qué algunos gatos viven hasta 18 años y otros apenas 3? Experto explica factor clave

La diferencia entre un gato que pasa su vida en casa y otro que deambula por la calle puede significar más de una década de vida.

El contraste es impactante: mientras un gato que vive en la calle o pasa gran parte de su tiempo fuera (outdoor) alcanza en promedio solo 3 años de vida, uno que permanece en un hogar protegido, con cuidados veterinarios y un entorno enriquecido, puede llegar a vivir entre 12 y 18 años.

Especialistas explican que agosto, conocido como el “mes del gato”, es una temporada crítica que pone de relieve estos riesgos. El aumento de horas de luz y la temperatura generan cambios hormonales que intensifican el celo en las gatas no esterilizadas, aumentando los intentos de escape y la exposición a accidentes, enfermedades o camadas no deseadas. Una sola hembra fértil puede originar en apenas dos años hasta 100 descendientes, perpetuando la sobrepoblación y condenando a muchos a la vida callejera.

“El estilo de vida indoor y la esterilización son de las medidas más efectivas para proteger la salud de los gatos y evitar que se expongan a riesgos innecesarios”, explica Diego Pincheira, médico veterinario de Zoetis. Según el experto, además de prevenir camadas, estas medidas reducen conductas riesgosas y permiten a los felinos alcanzar su máximo potencial de longevidad.

Los especialistas recomiendan mantener chequeos periódicos, asegurar vacunas y desparasitaciones al día, proporcionar juegos y estímulos dentro del hogar y, sobre todo, considerar la esterilización antes de la temporada de celo. En palabras de los veterinarios, las decisiones responsables que se tomen hoy pueden traducirse en más años de compañía y bienestar para los gatos.

