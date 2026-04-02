¡Orgullo nacional! Melón con vino entra en ranking de los mejores cócteles de vino del mundo

De acuerdo con el listado, la preparación nacional obtuvo una calificación cercana a los 4,2 puntos sobre 5, quedando solo por detrás de la White Sangría de España.

Un importante reconocimiento internacional recibió la coctelería chilena luego de que la guía gastronómica TasteAtlas publicara su ranking de Los 10 mejores cócteles de vino del mundo, donde el tradicional melón con vino alcanzó el segundo lugar a nivel global.

De acuerdo con el listado, la preparación nacional obtuvo una calificación cercana a los 4,2 puntos sobre 5, quedando solo por detrás de la White Sangría de España, que lidera la clasificación.

Este resultado posiciona al popular “melvin” por encima de clásicos internacionales como el Aperol Spritz, el Bellini, la Mimosa, el Kir Royale y el tradicional Tinto de Verano, consolidándolo como una de las mezclas con vino más valoradas a nivel mundial.





“Una bebida ligera y refrescante”

Según describe TasteAtlas, se trata de una bebida “ligera y refrescante” preparada con un melón ahuecado, relleno con vino blanco frío y azúcar, caracterizada por su sabor dulce y refrescante, especialmente popular durante el verano.

Además, no es solo un trago: forma parte de la identidad gastronómica del país. Incluso, destaca que cuenta con su propio día de celebración cada 15 de enero.

El ranking completo

El listado de los 10 mejores cócteles de vino del mundo, según TasteAtlas, quedó conformado de la siguiente manera: