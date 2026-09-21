Minecraft llega a Chile: Experiencia inmersiva al aire libre se tomará las tardes del ParqueMet

Se trata de una experiencia nocturna al aire libre, única en su tipo, con un sendero de más de un kilómetro bajo la luz de la luna a través de biomas, desde ruinas antiguas y bosques de cerezos hasta cuevas y estruendosas cascadas.

Minecraft salió de la pantalla para sumergirse en la noche capitalina mediante una gran aventura inmersiva, la cual tendrá su segundo estreno en Latinoamérica en Santiago, a partir del próximo 8 de octubre de 2026 en Parque Metropolitano de Santiago.

Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia al aire libre completamente nueva donde los fanáticos podrán descubrir un mundo nocturno único, construido a partir del popular videojuego.

El recorrido tiene una extensión aproximada de un kilómetro y estará dividido en ocho biomas interactivos , con escenarios que incluyen ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cascadas.

¿Qué incluye el recorrido?

La experiencia comienza en El Campamento, donde los participantes conocerán la historia del faro, y continúa por los distintos biomas hasta llegar al enfrentamiento final. La aventura termina en La Aldea, donde se celebra la victoria.

Más de un kilómetro de senderos iluminados por la luna , atravesando cuevas brillantes, ruinas ancestrales, cascadas, bosques de cerezos y biomas inmersivos inspirados en Minecraft

, atravesando cuevas brillantes, ruinas ancestrales, cascadas, bosques de cerezos y biomas inmersivos inspirados en Minecraft Podrás armar tu propio equipo, extraer diamantes, pescar junto al Pescador y enfrentar a los icónicos mobs de Minecraft durante todo el recorrido

Podrás colaborar con tu equipo para restaurar el antiguo Faro mediante desafíos interactivos y momentos inolvidables en el mundo real.

y momentos inolvidables en el mundo real. Podrás celebrar tu victoria disfrutando de comida, bebidas, merchandising oficial en The Village.

Quienes completen el recorrido recibirán, además, una capa digital exclusiva de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition.

¿Cómo comprar entradas?

Los afiliados de Caja Los Andes pueden acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas, siguiendo las instrucciones establecidas en la página de la caja de compensación.

Las entradas generales se pueden obtener a través del sistema Ticketmaster, con precios desde los $30.000 por persona

se pueden obtener a través del sistema Ticketmaster, con precios desde los También existe un plan familiar: por la compra de 4 entradas, cada una queda al precio de $25.500

Los menores de 16 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable. Los niños menores de 3 años cuentan con entrada liberada.

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Una experiencia que ya superó el millón de entradas

Esta producción, a cargo de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, los mismos equipos detrás de Minecraft Experience: Villager Rescue, ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Londres, Riad, Herning, Oberhausen, Singapur, Ciudad de México, Dallas, Toronto y Chicago.

Olivier Goulet, fundador y CEO de Supply + Demand, señaló que “Minecraft Experience: Moonlight Trail toma todo lo que aprendimos de la primera incursión y lo expande en nuevas y audaces direcciones”.

El ejecutivo agregó que “diseñamos una aventura nocturna que combina narrativa, tecnología y participación del público para traer el universo de Minecraft a la vida de una forma que sólo puede experimentarse en persona”.

La organización también aseguró que el montaje fue diseñado con criterios de bajo impacto ambiental, incluyendo control de niveles de sonido, eficiencia energética y planificación de senderos para reducir la interferencia con la fauna del parque.