Invasión SCL: Cholitas Luchadoras y ex WWE aterrizarán en Chile para inédito evento - Chilevisión

Por primera vez, el folclore andino y la adrenalina del entretenimiento deportivo se fusionarán en un inédito evento de lucha libre en Chile.

La promotora ariqueña RXV Lucha Libre desembarca en Santiago con su show estelar, INVASIÓN SCL, que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre en Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

El evento, uno de los más ambiciosos del circuito nacional, no solo promete luchas de alto impacto con producción de primer nivel, sino que también introduce una propuesta cultural única en la escena capitalina.

¿Quiénes participarán en Invasión SCL?

La cita contará con la presentación de dos estrellas de Cholitas Luchadoras, que aterrizan por primera vez en Chile.

“Lucero la Bonita” y “Silvina la Poderosa” representarán a la popular liga que mezcla la fuerza de la lucha libre con elementos del folclore andino.

A ellas se suman figuras de talla mundial, que rara vez coinciden en un mismo evento en el país.

Se trata de los mexicanos Hijo de Dos Caras, conocido por su paso por NXT; y Krazy Star, quien pisa territorio nacional por primera vez.

Por su parte, la exestrella de la WWE Baron Corbin y el puertorriqueño Ricky Banderas regresarán a Chile después de varios años.

Paralelamente, el show contará con algunos de los mejores talentos nacionales, como Guanchulo y Anarko Montaña, versus Dan Gazette y Cachi, disputando los primeros campeonatos en equipo.

En otras luchas, harán presencia figuras reconocidas del país como CJC, Bundy e Institutano Vásquez, entre otros.

Venta de entradas para Invasión SCL

Invasión SCL se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en Teatro La Cúpula, ubicado al interior del Parque O'Higgins.

La apertura de puertas será a las 16:00 horas y el inicio del show está programado para las 17:00.

La venta de entradas está disponible a través de Ticketmaster.