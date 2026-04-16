Ingeniería en Logística: Carrera con alta empleabilidad en Chile y proyección laboral

La Ingeniería en Logística se posiciona como una de las carreras con mayor empleabilidad en Chile, impulsada por el crecimiento del comercio internacional y la necesidad de optimizar procesos en diversas industrias.

En un contexto de creciente globalización y la circulación de productos a nivel mundial cada vez más compleja, la carrera de Ingeniería en Logística se ha transformado en una de las áreas más estratégicas para el funcionamiento de las empresas, impulsando una

alta demanda por profesionales especializados.

Así también lo analiza el director de Escuela de Administración y Negocios de Iplacex, Juan Carlos Bacarreza: “Hoy los productos, insumos y materias prima circulan a nivel global, lo que ha hecho mucho más relevante gestionar bien la logística”, expresó.

Este escenario ha elevado la exigencia sobre los procesos logísticos, donde la eficiencia y los tiempos son clave. “Si estás trasladando alimentos, la cadena de frío siempre tiene que ser resguardada. No puede haber un momento en que se quiebre porque el producto se echa a

perder”, advierte.

¿Por qué tiene alta empleabilidad y demanda creciente este profesional?

La expansión del comercio internacional ha impactado directamente en el mercado laboral. Según el especialista, “las carreras en logística hoy en día están teniendo una demanda muy alta”, proyectando además que esta tendencia se mantendrá en el tiempo.

“Hacia el futuro se va a mantener sólida y en aumento porque se ve que el tránsito de productos, insumos y materias primas a nivel mundial no va a más que aumentar. Entonces la empleabilidad es algo muy sólido en esta carrera”, agregó Bacarreza.

En relación al campo laboral es amplio y transversal, ya que abarca diferentes industrias como minería, transporte, energía, retail e incluso salud y servicios financieros. En ese sentido, el director de la casa de estudios señaló: “Todo lo que significa optimizar un proceso puede ser

objeto de la logística”.

Una carrera alineada con los desafíos globales

En relación con el escenario internacional actual, marcado por tensiones internacionales y cambios en las cadenas de suministros, la formación en Ingeniería en Logística también ha evolucionado para responder a estos desafíos, incorporando herramientas tecnológicas,

análisis de datos, gestión de operaciones globales y criterios de sostenibilidad, que permiten enfrentar entornos complejos y altamente dinámicos.

Dado a lo anterior, Bacarreza afirma que es un muy buen momento para estudiar esta carrera: “Es el momento preciso porque el mundo está muy globalizado, todo lo que ocurre en diferentes partes del mundo impacta en el país como por ejemplo en medio oriente y el petróleo,

produciendo un descalabro en todos los procesos de distribución”.

“Es conveniente que la gente aprenda y se forme en esta carrera, dado a lo que se está manifestando en el mundo, la logística está tomando una máxima importancia”, agregó.

En ese contexto, formarse en esta área en Iplacex permite desarrollar una mirada estratégica para enfrentar escenarios cambiantes, diseñar estrategias logísticas, optimizar procesos y gestionar operaciones tanto a nivel local como internacional, integrando variables económicas,

tecnológicas y normativa.

Estudiar y trabajar: una tendencia en alza en Ingeniería en Logística

Actualmente, gran parte de quienes estudian logística ya se encuentran insertos en el mundo laboral y buscan mejorar sus condiciones profesionales.

“La mayoría de nuestros estudiantes son personas que ya trabajan y necesitan un título para acceder a mayores responsabilidades y mejores rentas”, afirma el académico.

Este perfil ha impulsado una transformación en la forma de estudiar, donde la flexibilidad se vuelve un factor clave, donde la modalidad online permite compatibilizar trabajo, estudios y vida personal, sin dejar de lado la formación práctica.

En este contexto, el Instituto Profesional tiene alternativas formativas en formato online que permiten compatibilizar estudios con trabajo, incorporando metodologías prácticas como análisis de casos y resolución de problemas reales.