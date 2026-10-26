Hantavirus: Científico chileno recibe premio internacional por su aporte a la investigación del virus Andes

El Dr. Pablo Vial, investigador de SENTINET y del ICIM UDD, fue distinguido por sus contribuciones al estudio del hantavirus y al desarrollo de conocimiento sobre esta enfermedad.

El investigador chileno Dr. Pablo Vial, investigador de SENTINET y el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Universidad del Desarrollo (UDD), recibió el Lee Ho Wang Lifetime Achievement Award,

El reconocimiento es otorgado por la Sociedad Internacional de Hantavirus, junto al Dr. Gregory J. Mertz, profesor emérito de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos.

El galardón reconoce las contribuciones excepcionales y sostenidas de ambos investigadores al estudio de los hantavirus, una familia de virus que puede causar enfermedades graves en humanos. En Chile, el virus Andes es el principal agente causante del síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Desde la identificación de los primeros casos de hantavirus en el país, en 1997, el Dr. Vial ha dedicado casi tres décadas al estudio de la ecología, epidemiología, transmisión y manejo clínico de esta infección. Uno de sus principales aportes ha sido la creación y consolidación del Programa de Hantavirus en 1999, que permitió desarrollar capacidades de investigación y diagnóstico molecular, además de una red de colaboración clínica y ecológica en ocho regiones endémicas de Chile. Este trabajo ha contribuido a fortalecer la investigación nacional sobre el virus Andes y a posicionar a Chile como un referente internacional en el estudio de los hantavirus del Nuevo Mundo.

“Este reconocimiento pone en valor el trabajo de muchas personas que, durante casi tres décadas, han contribuido a comprender el hantavirus en Chile y a generar conocimiento relevante para la comunidad científica internacional. Hemos construido una experiencia de investigación que combina el trabajo científico, la colaboración con equipos clínicos y el estudio de la enfermedad en terreno. Es un esfuerzo colectivo que ha permitido que Chile contribuya de manera importante al conocimiento mundial sobre el virus Andes”, afirmó el Dr. Vial a CHV Noticias.

En esa línea, el investigador sostuvo que “conocer mejor el virus es fundamental para enfrentar la enfermedad. El desafío es seguir avanzando en la detección oportuna, mejorar el manejo de los pacientes y fortalecer la prevención en las comunidades expuestas. Para eso, es clave mantener la investigación a largo plazo y la colaboración entre científicos, equipos de salud y autoridades, de modo que la evidencia se traduzca en mejores herramientas para proteger a las personas”.

A lo largo de su trayectoria, el investigador chileno también ha liderado estudios sobre el período de incubación y las vías de transmisión del virus, así como ensayos clínicos destinados a evaluar alternativas terapéuticas para pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Su trabajo incluye, además, contribuciones a las guías clínicas del Ministerio de Salud para el diagnóstico y manejo de la enfermedad, junto con la formación de nuevas generaciones de investigadores y profesionales de la salud.

Chile, un actor clave en la colaboración científica internacional

El reconocimiento compartido con el Dr. Gregory J. Mertz pone de relieve la importancia de la colaboración internacional en el desarrollo de conocimiento sobre el hantavirus.

Mertz, académico de la Universidad de Nuevo México, ha desarrollado una extensa trayectoria en el estudio de esta enfermedad y ha participado en la colaboración científica entre Chile y Estados Unidos que ha contribuido a comprender la ecología del virus Andes, su transmisión y sus manifestaciones clínicas.

La colaboración entre ambos investigadores y sus equipos ha permitido avanzar en el conocimiento de una enfermedad de alta gravedad y fortalecer las capacidades científicas y clínicas para enfrentarla.

El reconocimiento se enmarca en la Conferencia Internacional de Hantavirus 2026, que se realizará entre el 2 y el 5 de noviembre en Puerto Varas, instancia que reunirá a especialistas de distintos países para compartir avances en epidemiología, ecología, diagnóstico, tratamiento y prevención.