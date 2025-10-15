¿Estuvo presente Emilia Dides? Así fue el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 - Chilevisión

En el Brooklyn Navy Yard de New York, Estados Unidos, además dijeron presente destacados artistas como Twice, Madison Beer, Missy Elliott y Karol G, quien tuvo una aplaudida presentación.

Este miércoles, se celebró una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show, donde la pasarela de moda contó con la participación de reconocidos nombres como Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Barbara Palvin y Adriana Lima.

Además, en el Brooklyn Navy Yard de New York, Estados Unidos, dijeron presente destacados artistas como Twice, Madison Beer, Missy Elliott y Karol G, quien tuvo una aplaudida presentación.

Aunque no había claridad ni confirmación de desfile, se esperaba que Emilia Dides subiera a la pasarela conocida como el "desfile de ángeles" por ser embajadora de la marca, sin embargo, la Miss Chile 2024 no fue desfiló y estuvo en las tribunas viendo el desfile del prestigioso evento.

