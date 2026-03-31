Andrea Pascale, también conocida como “la gringa no gringa”, publicó un reel donde comparó los minimarket de Chile con los de Estados Unidos e Italia.

Una influencer proveniente de Estados Unidos y que está radicada en Chile publicó un video donde manifestó su sorpresa por los minimarket que le ha tocado visitar en la región Metropolitana.

Se trata de Andrea Pascale, también conocida como “la gringa no gringa”, quien tildó como “lujosos” estos negocios que son bastante comunes en Santiago, mas no así en Europa, según relató.

“Por esta razón sigo diciendo que Chile es el superprimer mundo. No creo haber visto nunca en mi vida alguna tienda de conveniencia tan elegante como esta”, dijo la influencer en Instagram.





Según agregó, dijo haber estado el tiempo suficiente en nuestro país para asegurar que es un lugar “elegante y superlujoso”. “Tiene este lujo accesible y a los chilenos no les gusta mucho cuando hablo de eso”, aseguró.

En el reel, que acumula cerca de 100 mil reproducciones, la norteamericana aclaró de paso que para ella “no es normal el nivel de lujo accesible, no es normal en absoluto”.

Finalmente, comparó a Chile con áreas lujosas de Estados Unidos: “En los barrios privilegiados de Chile hay tiendas de conveniencia mucho mejores que en los barrios privilegiados de Estados Unidos e Italia”, cerró.

Mira el video a continuación: