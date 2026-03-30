30/ 03/ 2026 17:45

“Firmes, serenos y en oración permanente”: Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron una carta desde la cárcel en EE.UU

Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron una carta a través de redes sociales este domingo en donde agradecen al público por “sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones”. El matrimonio aseguró que las muestras de amor y cariño les “fortalece espiritualmente”, haciendo hincapié en que se mantienen “bien, firmes, serenos y en oración permanente” durante su reclusión en Estados Unidos.