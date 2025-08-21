 De quedar cesante a generar millones en Mercado Libre: La historia de Manuel Cossio que inspira el eCommerce en Chile - Chilevisión
21/08/2025 17:13

De quedar cesante a generar millones en Mercado Libre: La historia de Manuel Cossio que inspira el eCommerce en Chile

El ingeniero en ejecución mecánica encontró en la plataforma una nueva oportunidad que lo sacó de la incertidumbre económica. Su testimonio será parte del Mercado Libre Experience 2025, el evento de eCommerce más grande de Latinoamérica.

A los 56 años, Manuel Cossio enfrentó uno de los momentos más duros de su vida: perdió su empleo tras una reestructuración en la empresa en la que trabajaba y, con ello, la estabilidad de toda una carrera en el rubro automotriz. Semanas de incertidumbre y desvelo lo llevaron a replantearse qué hacer con su futuro.

La respuesta llegó desde un amigo que le sugirió vender a través de Mercado Libre. Sin experiencia previa en el mundo digital, abrió su cuenta y comenzó ofreciendo filtros y repuestos para automóviles. Su primer mes cerró con apenas $74.000 en ventas. Pero al tercer mes, gracias a la capacitación y al uso de herramientas de la plataforma, alcanzó los $7 millones en ventas, transformando por completo su visión sobre el comercio online.

Hoy, Manuel es categorizado como Mercado Líder Platinum, el nivel más alto de reconocimiento para vendedores que entrega la plataforma, y ha llegado a vender muchísimo más que esos $70.000 iniciales, con más de 120 productos publicados y clientes a lo largo de todo Chile. Su historia refleja cómo la resiliencia y el acceso a la tecnología pueden convertirse en oportunidades reales de crecimiento.

De todo este camino, Manuel reflexiona: “Hay un problema a nivel nacional. Después de los 50 años no existes para este país, como si ya no fueras valioso. Pero mírame, con 56 años cargo cajas de 26 kilos y trabajo todo el día, ¿cómo no voy a ser valioso? Mi consejo es que busquen en el eCommerce una alternativa, porque en este rubro no se discrimina por la edad”.

Este tipo de testimonios serán parte de Mercado Libre Experience 2025, el evento de eCommerce más grande de Latinoamérica, que vuelve a Chile el 27 de agosto en Espacio Riesco. El encuentro reunirá a más de 5.000 asistentes en 7 escenarios con charlas, talleres y experiencias interactivas.

 “Historias como la de Manuel muestran que no hay edad ni límites para emprender en el canal digital. Mercado Libre Experience busca justamente eso: entregar herramientas para que más personas puedan transformar su vida a través del eCommerce”, destacó Alan Meyer, Vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre.

El line-up del evento contará con destacados ejecutivos de Mercado Libre como Alan Meyer (VP Países Andinos), Sean Summers (VP Ejecutivo de Marketing), Soledad Dematteo (VP de Tecnología y creadora de la app de Mercado Libre), Paula Arregui (líder de Mercado Pago), y Agustín Costa (VP Senior de Mercado Envíos), entre otros.

 Las entradas ya están disponibles en https://www.mercadolibreexperience.cl/, con un 50% de descuento esta semana. Encuentra este tipo de información y mucho más en el sitio web.

