¿Cómo ven el Mundial 2026 en horario laboral? Así se la ingenian chilenos para seguir los partidos

Son varios los hinchas las que se organizan y se las ingenian para seguir los partidos en horario laborar, ya sea en la oficina o en la casa.

Para nadie es un secreto que Chile no está en este Mundial 2026.

Igualmente nos las hemos arreglado para estar presentes, en la oficina, en la casa, desde el celular, o desde el televisor.

¿Cómo lo están haciendo los chilenos para seguir los partidos de esta Copa del Mundo en horario de trabajo? Conoce los detalles en la nota.





¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: