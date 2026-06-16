Francia vs Senegal: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Los Galos, finalistas en Qatar 2022, buscarán comenzar con el pie derecho ante el conjunto africano.

Francia y Senegal abren este martes el Grupo I del Mundial 2026, lo que marca el debut del último finalista en la cita planetaria.

Los Galos, liderados por Kylian Mbappé, son uno de los candidatos al título, pero primero deben pasar el grupo, que también integran Noruega e Irak.

Mientras que el conjunto africano llega en un gran momento, ya que clasificó al Mundial tras ganar su zona de forma invicta. Además, de ser finalistas de la Copa Africana, que perdieron en tribunales ante Marruecos luego de haberse consagrado en cancha.





Francia vs Senegal por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Francia ante Senegal será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

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¿A qué hora es el partido de Francia vs Senegal?

El compromiso de los europeos contra los africanos inicia a las 15:00 horas de Chile de este martes 16 de junio, disputándose en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La previa por Chilevisión la puedes disfrutar desde las 14:00 horas con datos, formaciones, despachos y mucho más.