Chilevisión transmitirá por primera vez el Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola” de Los Andes - Chilevisión

28/08/2025 13:43

Chilevisión transmitirá por primera vez el Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola” de Los Andes

El tradicional evento de Fiestas Patrias contará con la presencia de Luis Jara, Ernesto Belloni, Nico Ruiz y Gustavo Becerra, entre otros. La conducción, en tanto, estará a cargo de los rostros de “Sabingo”, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó.

Publicado por CHV Noticias

Junto al alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, Chilevisión confirmó este jueves en “Contigo en la Mañana” que transmitirá el próximo 18 y 19 de septiembre en horario prime, el tradicional Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola”, que se llevará a cabo en esta comuna cordillerana de la Región de Valparaíso.

Entre los artistas confirmados se encuentran Luis Jara y Ernesto Belloni (18 de septiembre) y Nico Ruiz y Gustavo Becerra (19 de septiembre), entre otros que serán confirmados próximamente.

Mientras que los conductores serán los rostros de Sabingo, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, y la encargada del backstage, Daniela Muñoz, reconocida notera del matinal de Chilevisión. Aunque las transmisiones se inician a las 22:30 horas, el streaming comenzará a las 20:30.

El consolidado evento, de 24 años de historia, busca fomentar la creación musical y preservar las tradiciones chilenas y considera la entrega de importantes premios en dinero y estatuillas "Guatón Loyola" a los ganadores de la competencia folclórica.

En ediciones anteriores, su escenario ha recibido tanto a figuras de talla mundial como Puma Rodríguez, Soledad, Los Nocheros, Franco Simone, Antonio Ríos y los Gipsy Kings, como a artistas nacionales de renombre, como Noche de Brujas, Américo, María José Quintanilla y Denise Rosenthal.

El festival se desarrolla entre el 17 y el 21 de septiembre en el Anfiteatro Alcalde Antonio Mery del Parque Urbano Ambrosio O’Higgins y, además del show, cuenta con fondas, juegos infantiles y venta de artesanías, para vivir una verdadera experiencia de Fiestas Patrias en la ciudad del Guatón Loyola.

En 2024 reunió a cerca de 120 mil asistentes, consolidando su relevancia cultural y masiva convocatoria.

