Chilevisión transmitirá por primera vez el Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola” de Los Andes - Chilevisión

El tradicional evento de Fiestas Patrias contará con la presencia de Luis Jara, Ernesto Belloni, Nico Ruiz y Gustavo Becerra, entre otros. La conducción, en tanto, estará a cargo de los rostros de “Sabingo”, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó.

Junto al alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, Chilevisión confirmó este jueves en “Contigo en la Mañana” que transmitirá el próximo 18 y 19 de septiembre en horario prime, el tradicional Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola”, que se llevará a cabo en esta comuna cordillerana de la Región de Valparaíso.

Entre los artistas confirmados se encuentran Luis Jara y Ernesto Belloni (18 de septiembre) y Nico Ruiz y Gustavo Becerra (19 de septiembre), entre otros que serán confirmados próximamente.

Mientras que los conductores serán los rostros de Sabingo, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, y la encargada del backstage, Daniela Muñoz, reconocida notera del matinal de Chilevisión. Aunque las transmisiones se inician a las 22:30 horas, el streaming comenzará a las 20:30.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El consolidado evento, de 24 años de historia, busca fomentar la creación musical y preservar las tradiciones chilenas y considera la entrega de importantes premios en dinero y estatuillas "Guatón Loyola" a los ganadores de la competencia folclórica.

En ediciones anteriores, su escenario ha recibido tanto a figuras de talla mundial como Puma Rodríguez, Soledad, Los Nocheros, Franco Simone, Antonio Ríos y los Gipsy Kings, como a artistas nacionales de renombre, como Noche de Brujas, Américo, María José Quintanilla y Denise Rosenthal.

El festival se desarrolla entre el 17 y el 21 de septiembre en el Anfiteatro Alcalde Antonio Mery del Parque Urbano Ambrosio O’Higgins y, además del show, cuenta con fondas, juegos infantiles y venta de artesanías, para vivir una verdadera experiencia de Fiestas Patrias en la ciudad del Guatón Loyola.

En 2024 reunió a cerca de 120 mil asistentes, consolidando su relevancia cultural y masiva convocatoria.