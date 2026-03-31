Vuelve la humanidad a la luna: Revisa acá dónde ver en vivo el histórico lanzamiento del Artemis II

El lanzamiento será desde Florida, Estados Unidos, donde la nave realizará un vuelo alrededor de la luna. Además, esto servirá de preparación a futuras misiones a Marte.

Este miércoles, será un día histórico en los viajes espaciales, ya que tendrá lugar el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada en 53 años y que hará un sobrevuelo a la luna.

El despegue será desde Florida, Estados Unidos, donde la nave realizará un vuelo alrededor de la luna como paso imprescindible hacia la construcción de una base en la superficie. Además, esto servirá de preparación a futuras misiones a Marte.

En la nave viajarán tres astronautas estadounidenses, donde Reid Wiseman, ingeniero en sistemas y computación, será quién esté al mando de la misión. Lo hará acompañado por Victor Glover y Christina Koch, además, del canadiense Jeremy Hansen.

Es importante señalar que aunque Artemis II no contempla un alunizaje, los astronautas se encargaran de evaluar el rendimiento de los sistemas de la nave. También estudiarán el comportamiento humano en misiones de larga duración y recopilarán datos fundamentales para futuras expediciones.

Este vuelo será la antesala de Artemis III, misión con la que la NASA proyecta concretar un nuevo alunizaje lunar en el 2027.





¿Cuándo y a qué hora es el despegue?

El despegue está programado para este miércoles 1 de abril a las 18:24 hora local de Florida, es decir, 19:24 de Chile continental.

¿Dónde se puede ver el histórico lanzamiento?

NASA+ y NASA TV: El streaming oficial de la NASA tendrá señal 4K, además de dar datos en tiempo real, como velocidad, altitud y estado del combustible del Artemis II.

YouTube y Redes Sociales: Habrán emisiones en directo de la NASA en YouTube, X y Facebook.

App de la NASA: También la aplicación de la NASA, disponible en App Store y Play Store, permitirá seguir la transmisión.