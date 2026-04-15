¿Vas a Cris Mj en Estadio Nacional? Estas son las 10 estaciones de Metro que extenderán su horario

Revisa a qué hora cerrará el metro y cuáles estaciones funcionarán hasta más tarde este viernes por el concierto.

El Metro de Santiago anunció la extensión de su horario de funcionamiento para este viernes 17 de abril, debido al concierto del cantante urbano Cris Mj en el Estadio Nacional.

El show del artista chileno empieza a las 21:00, por lo que el servicio operará hasta más tarde de lo habitual en diez estaciones para facilitar el regreso a casa de los asistentes.

¿Hasta que hora funcionará el Metro de Santiago este viernes?

El tren subterráneo se extenderá hasta las 00:30 en algunas estaciones específicas de las Líneas 3 y 6.

En el resto de la red, se mantendrá el horario habitual de cierre, fijado para las 23:00.





¿Cuáles estaciones extenderán su horario tras concierto de Cris Mj?

Estaciones de ingreso:

Estadio Nacional (L6)

Ñuñoa (L3 y L6)

Estaciones de salida por Línea 3:

Plaza Quilicura

Plaza Chacabuco

Universidad de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Estaciones de salida por Línea 6:

Cerrillos

Franklin

Estadio Nacional

Ñuñoa

Los Leones

Estaciones de combinación:

Ñuñoa (L3 y L6)